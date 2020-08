IL: Petteri Orpo syyttää Kaipolan tehtaan lopettamisesta Marinin hallituksen politiikkaa – "Tämä olisi ollut mahdollista estää"

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo syyttää Jämsän Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta. Orpo kertoi asiasta Iltalehden haastattelussa.

– Minusta on täysin selvää, että jos hallitus tekisi erilaista politiikkaa, niin tämä olisi ollut mahdollista estää, Orpo sanoo lehdelle.

Orpon mukaan kyse on paperikoneiden kannattavuuseroista. Hänen mukaansa hallitus on nostanut kustannuksia, mutta ei tehnyt mitään, mikä antaisi varmuutta sille, että paperin tekeminen on Suomessa kannattavaa jatkossakin.

– Hallitus on nostanut polttoaineveroa eikä tee mitään rakenteellisia uudistuksia, vaan lykkää niitä koko ajan. Tähän se johtaa, Orpo tylyttää.

Orpo sanoo, että suomalainen paperi mahtuisi maailmanmarkkinoille, jos kilpailukyky olisi kunnossa.

– Kaipola itse on osaava ja kilpailukykyinen, ongelmat tulevat kotimaisesta toimintaympäristöstä, Orpo sanoo.

Pääministeri Marin sanoi keskiviikkona Twitterissä, että viime päivien irtisanomisiin liittyvät uutiset ovat erittäin valitettavia. UPM:n keskiviikkoisten uutisten lisäksi Finnair kertoi tiistaina tavoittelevansa jopa 1 000 työpaikan vähentämistä.

– Työ- ja elinkeinoministeriö etsii mahdollisuuksia tukea työntekijöitä ja alueita tilanteessa. Toimiin on jo ryhdytty, Marin kirjoitti.