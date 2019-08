IMF:n pääjohtajan paikka jäi Suomelta sivu suun – Olli Rehn ei onnistunut yhdistämään Eurooppaa taakseen

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) pääjohtajan paikka jäi perjantaina Suomelta sivu suun, kun Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ilmoitti vetäytyvänsä kisasta IMF:n eurooppalaiseksi pääjohtajaehdokkaaksi.

Rehn kertoi asiasta Twitterissä iltapäivällä ja perusteli päätöstään Euroopan yhtenäisyydellä.

– Jättäydyn tässä vaiheessa pois äänestyksestä, jotta voimme saavuttaa laajan yhteisymmärryksen Euroopan ehdokkaasta ja saada hänelle myös muun maailman kannatuksen, Rehn kirjoitti.

Rehniä oli pidetty yhtenä kärkiehdokkaista. Suomen Pankista kerrottiin STT:lle perjantaina, ettei Rehn aio tällä erää kommentoida päätöstään Twitter-viestiä tarkemmin. Myöskään pääministeri Antti Rinne ei kommentoinut asiaa.

IMF:n johtoon on perinteisesti valittu eurooppalainen ehdokas. Perjantaina illalla jatkuneissa neuvotteluissa pöydällä olivat vielä hollantilainen entinen valtiovarainministeri Jeroen Dijsselbloem sekä bulgarialainen taloustieteilijä ja poliitikko, Maailmanpankin toimitusjohtaja Kristalina Georgieva.

Virkamieslähteen mukaan yhdeksältä illalla Suomen aikaa oli epäselvää, saadaanko ehdokas valittua perjantain puolella, mutta neuvottelujen kerrottiin jatkuvan.

Tutkija: Rehn profiloitunut tiukan talouskurin miehenä

Rehnin jättäytyminen kisasta ei tullut yllätyksenä Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkija Timo Miettiselle.

– Ei se kovin suuri yllätys ollut. Niiden tietojen varassa, joita olen mediasta lukenut, Ranskalla ja Etelä-Euroopan mailla oli tässä paljon sananvaltaa. Nyt näytti siltä, että Pohjoismaiden ja Baltian maiden kannattama ehdokas tippui ihan viimeisistä kahinoista pois.

Olli Rehnin polku IMF:n huipulle katkesi tutkijan arveluiden mukaan suomalaisen maineeseen tiukan talouslinjan ajurina.

– Tämä on varmaan se keskeisin syy. Olli Rehn on niin vahvasti profiloitunut tietyntyyppiseen politiikkaan nimenomaan Euroopan tasolla talouskomissaarina ollessaan eurokriisin pahimpina vuosina. Tämä maine on selkeästi pysynyt hänen mukanaan Ranskan ja Etelä-Euroopan maiden silmissä.

Myös Dijsselbloem tiukan miehen maineessa

Georgieva on toiminut Maailmanpankin toimitusjohtajana vuodesta 2017. Georgieva täyttää kuitenkin tässä kuussa 66 vuotta, ja valuuttarahaston sääntöjen mukaan valittavan pääjohtajan tulee olla alle 65-vuotias.

Ikärajasta joustaminen on ollut mukana pohdinnoissa, mutta asiasta päättäminen ei ole yksin EU:n käsissä.

Hollantilaisen Dijsselbloemin mahdollisuuksia äänestyksessä heikentää EU:n eteläisten jäsenmaiden vastahakoisuus. Dijsselbloem veti eurokriisin aikana tiukkaa linjaa euroryhmän puheenjohtajana. Monet muistavat hänen kommenttinsa eteläeurooppalaisten törsäyksestä.

– En minä voi käyttää rahojani viinaan ja naisiin, ja sitten pyytää apua, Dijsselbloem tokaisi vuonna 2017.