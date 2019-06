Ideamoottorin työ näkyy maailmalla – Harrikka-miehen vaimokin löytyi Ikeasta

Ikean lähipisteen takahuoneessa Jyväskylässä joutuu väistelemään, kun henkilökunta hakee vähän väliä asiakkaiden tilauksia. Olemme pakettien keskellä siksi, että Ikea Suomen logistiikkajohtaja Juha Taskinen esittelee pahvilavaa, joka on tuonut huonekalujätille valtavat säästöt ja ympäristöhyödyt.

Taskinen on ollut kehittämässä pahvilavoja, joilla on korvattu puiset ja metalliset kuljetuslavat. Pahvilavojen käyttö kuljetuksissa on myös minimoinut pakkaamisesta ja kuljetuksista johtuvat tuotevauriot.

Pahvilava ei ole kertakäyttötuote, vaan samaa lavaa voi käyttää 2–4 kertaa. Lava kestää 500 kilon painon.

– Pelkästään Suomessa säästetään vähintään 150 rekallista vuodessa paluukuormissa, Taskinen kertoo.

Pahvilava on tuonut tuloksia yhtenä monista keinoista. Koko konsernissa kuljetuksista koituvat hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 75 000 tonnia vuodessa ja kuljetuksista koituneet kulut 200 miljoonaa euroa vuodessa.

47-vuotias Taskinen on tehnyt huikean 30-vuotisen uran Ikeassa: Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Hän aloitti Ikeassa paljon ennen kuin yhtiö avasi ensimmäisen tavaratalonsa Suomessa.

Selitys löytyy siitä, että Taskisen perhe muutti Ruotsiin, kun hän oli viisivuotias. Hänen ensimmäinen Ikea-pestinsä oli 17-vuotiaana tavaratalossa Tukholmassa.

Urallaan Taskinen on kehittänyt aivan uudenlaisia logistiikan innovaatioita, jotka ovat Suomesta laajentuneet myös muihin Ikea-maihin. Innovaatioilla on myös edistetty työn sujuvuutta.

Ilmaston lisäksi kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos, kuten palveluiden käytön ja verkko-ostamisen lisääntyminen, haastaa uudelleen ajatteluun myös logistiikassa. Tavaratalojen aika ei kuitenkaan ole ohi.

– Tavarataloja tarvitaan jatkossakin, koska ihmiset hakevat niistä ideoita ja haluavat hypistellä tavaroita, Taskinen sanoo.

Jyväskylässä toimiva lähipiste on ollut yksi Ikean kokeiluista. Sen toiminta jatkuu vielä vuoden, mutta Ikean palvelumuoto Jyväskylässä sen jälkeen on vielä avoinna.

Taskisen mukaan lähipisteestä on saatu paljon arvokasta tietoa kuluttajien käyttäytymisestä. Hän ei ota kantaa siihen, voisiko Jyväskylään tulla esimerkiksi pieni tuotemyymälä, jollaisia Ikea on avattu maailmalla.

Ikean asiakkaista Jyväskylän seudulla runsas puolet on noutanut tilauksensa lähipisteestä ja loput ovat tilanneet tuotteet suoraan kotiinsa.

Taskisen mukaan koko Suomessa Ikean kotiinkuljetuspalveluiden kysyntä on nousussa. Ikea lähti Taskisen johdolla keväällä pilotoimaan saman päivän kuljetuksia pääkaupunkiseudulla sekä toi Espoon, Vantaan ja Raision tavaratalojen yhteyteen noutoautomaatit.

Jo kahden ensimmäisen viikon aikana neljännes kaikista noutopalvelun käyttäjistä valitsi noutoautomaatin tavaratalosta noudon sijaan.

– Noutoautomaateilla on ollut asiakkaita jopa kahdelta yöllä, Taskinen kertoo.

Ikea toimittaa tilaukset asiakkaille nykyisin keskimäärin viidessä päivässä.

– Tavoitteemme on päästä kahteen päivään.

Taskinen kuvaa tehtäväkseen pitää huolta siitä, oikeat tuotteet toimitetaan oikeille asiakkaille oikeaan aikaan.

– On tärkeää antaa asiakkaalle vaihtoehtoja, hän sanoo.