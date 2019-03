Ihastus japanilaiseen paperintaitteluun jalostui bisnekseksi – jyväskyläläinen Katja Toivakka sai origamista idean omaan yritykseen

Jyväskyläläistä Kaija Toivakkaa on kiehtonut pitkään aivotutkimus ja erilaiset keinot, joilla aivoja voi treenata virkeämmiksi ja tehokkaammin toimiviksi.

– Tiedetään, että aivot hyötyvät jumpasta yhtä paljon kuin lihakset. Kun aivomme toimivat hyvin, olemme myös työssä tehokkaampia. Siksi halusin löytää arkeen helppoja ja nopeita aivotreenejä, Toivakka kertoo.

Kymmenisen vuotta sitten Toivakka tutustui japanilaiseen paperin taittelutekniikkaan, origamiin ja ihastui siihen täysin. Hän huomasi pian, että erilaisten paperimallien taittelu lisäsi keskittymiskykyä.

– Sormien liike tekee monella tavalla hyvää aivoille. Origamien tekeminen kehittää muun muassa silmän ja käden yhteistyötä.

Omien kokemusten ja havaintojen myötä Toivakka alkoi miettiä, voisiko origami-aivotreeneistä syntyä myös yritystoimintaa.

– Ihmiset ovat kiireisiä, mutta aivotreenille riittää pienikin hetki arjessa. Kehitin viiden minuutin aivotreenin, jonka voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Origamien tekeminen ei vaadi muuta kuin palasen paperia. Origamin voi tehdä vaikka kahvitauolla tai kun odottaa lentoa lentokentällä.

Toivakka suunnitteli englanninkielisen verkkovalmennuksen ja sen myynti on käynnistynyt kansainvälisen Udemyn verkko-oppimisportaalissa. Udemy on maailman suurin online-videokursseja tarjoava palvelu, ja sen eri valmennuksiin on osallistunut 24 miljoonaa käyttäjää.

– Udemyyn tarjottavat kurssit käyvät läpi tarkan laaduntarkistuksen. On tärkeää, että verkkokursseilla esimerkiksi äänenlaatu on hyvä ja kurssi todella toimii niin kuin pitääkin.

Udemy on mahdollistanut sen, että Toivakan yrityksen Caia´s Trainingin asiakaskunta on kansainvälistä ja verkkokursseja on ostettu eri maista.

– Palvelussa on useita muitakin origamikursseja, mutta minun kursseillani lähdetään liikkeelle helpoista ja nopeista jutuista.

Verkkokurssien lisäksi Toivakka järjestää origamikursseja, joihin kuka tahansa voi tulla kokeilemaan origamien tekemistä.

– Olen pitänyt workshoppeja sekä lapsille että aikuisille. On hienoa nähdä, miten ihmiset kokevat onnistumisen tunteita oppiessaan uutta. Se innostaa minuakin eteenpäin. Keväällä toimin ohjaajana muun muassa Luovan linnan kurssilla, jossa tehdään origamirasioita.

Pienenä lisämausteena Toivakka tekee myös paperikoruja, jotka ovat miniatyyriorigameja.

– Teen mielelläni uniikkeja ja personoituja koruja esimerkiksi häälahjaksi, mutta välillä teen myös isompia sarjoja myyntiin.

Toivakan yritys on vielä nuori, joten seuraavana askeleena on sisältöjen selkeyttäminen ja markkinoinnin terävöittäminen. Myös uusia tuotteita on kehitteillä.

– Ensi vuoden projektina on interaktiivinen e-kirja, jossa olisi origamiohjeita, mutta myös hiukan aivotiedettä.