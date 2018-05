Intiaan nousee bambua hyödyntävä biojalostamo suomalaisvoimin

Biojalostusyhtiö Chempolis, Fortum ja Intian valtion öljy-yhtiö Numaligarh Refinery Limited ovat perustaneet yhteisyrityksen, jonka on määrä rakentaa maailman ensimmäinen bambua jalostava biojalostamo Koillis-Intian Assamiin.

Rakennustyöt on määrä aloittaa syksyllä ja jalostamon on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2020. Investointi on kaikkiaan 160 miljoonaa euroa, josta 70 prosenttia rahoitetaan intialaisten pankkien myöntäminä lainoina.

Fortum, joka omistaa Chempoliksesta reilun kolmanneksen, sijoittaa hankkeeseen 13,5 miljoonaa euroa.

Toimiessaan tehdas valmistaa vuosittain 60 miljoonaa litraa bioetanolia, 19 000 tonnia furfuraalia, 11 000 tonnia etikkahappoa ja 144 gigawattituntia vihreää sähköä. Raaka-aineena tehdas käyttää vuosittain 300 000 tonnia bambua, jota kasvaa Koillis-Intiassa sekä luonnonvaraisena että istutettuna. Bambua kasvaa Koillis-Intiassa vuosittain 53 miljoonaa tonnia, josta tällä haavaa hyödynnetään noin kahdeksan miljoonaa tonnia.

Intian hallitus haluaa kehittää biopolttoaineiden tuotantoa, koska niillä voitaisiin korvata fossiilisten polttoaineiden maahantuontia. Intia aikoo nostaa bioetanolin osuuden kymmeneen prosenttiin vuonna 2021, kun se nyt on noin 3,3, prosenttia.