Intohimo veti olympiavoittaja Samppa Lajusen sijoittajaksi – näin hän kertoi kiinteistöbisneksestään kaksi vuotta sitten

Juttu on julkaistu Keskisuomalaisessa 4.9.2016.

Intohimo veti olympiavoittaja Samppa Lajusen sijoittajaksi

40 sijoittajan Samla Capitalilla on jo 17 miljoonan euron sijoitukset.

Tunnelma viihtyisässä toimistohuoneistossa Jyväskylän Kävelykadun varrella on aluksi hieman jännittynyt. Pöydän takana vastapäätäni istuu mies, joka ei ole juuri antanut haastatteluja 12 vuoteen, vaikka oli sitä ennen julkisuudessa valtavasti kahdeksan vuoden ajan. Mutta nyt kolminkertainen yhdistetyn olympiavoittaja Samppa Lajunen, 37, on valmis puhumaan sijoittamisesta ja johtamastaan Samla Capital Oy:stä. Aika on kypsä haastattelulle.

Vuosi sitten aloittaneesta Samla Capitalista tuli viimeistään kesäkuussa merkittävä kiinteistösijoittaja, kun sen rahasto osti Vaasan keskustasta ison liike- ja toimistokiinteistön. Samlan rahaston taustalla on 40 ammattimaista sijoittajaa ja 17 miljoonan euron sijoitukset. Lajunen on yksi omistajista.

– Olen laittanut rahastoon merkittävän summan omaa rahaa, hän kertoo.

Alku on ollut hyvä, sillä alkuperäinen tavoite oli sijoittaa kymmenen miljoonaa euroa tämän vuoden loppuun mennessä. Kymmenen prosentin tuottotavoitekin on alussa ylittynyt roimasti, sillä Samlan rahaston ensimmäisen yhdeksän kuukauden tuotto oli 17,63 prosenttia.

– Tällainen tuotto ei tietysti ole mikään tae tulevasta, hän muistuttaa, kuten rahastojen pitääkin.

Tarina alkoi 1997

Mutta mennään tarinan alkujuurille, vuoteen 1997, jolloin Lajunen voitti 17-vuotiaana yhdistetyn maailmancupin. Hänen intohimonsa sijoittamiseen syntyi silloin.

– Olen sijoittanut siitä lähtien. Mietin tuolloin, mihin laittaisin maailmancupista tulleita rahoja. Asuin silloin kotona ja minulla ei ollut kuluja, hän kertoo.

Lajunen korostaa, että kyse ei ollut valtavista summista.

– Kun menestyy, urheilun kautta saa tienattua hyvän palkan, mutta ei varsinaisesti rikastu.

Hän huomauttaa, että usein vain kolme maailmancupin parasta saa palkan, mutta kymmenet muut lajiin täysillä panostaneet eivät saa välttämättä mitään.

Harjoittelu tutustutti sijoittamiseen

Sijoittaminen valikoitui Lajusen ammattiuraksi vuosina 2007–2008, kun kauppatieteiden maisteriksi valmistunut mies oli 1,5 vuotta Osuuspankkiryhmän valmennuksessa, johon kuului harjoittelu kolmessa Osuuspankissa.

– Halusin käytännönläheisen oppivuoden. Sitten mietin eri vaihtoehtoja. Tuntui, että sijoittaminen kiinnostaa eniten.

Lajunen meni pariksi vuodeksi töihin setänsä Jarmo Lajusen yhtiöön, joka tekee sijoituksia kiinteistöihin ja startup-yrityksiin.

– Sitten tuli keissejä urheilumaailman varainhankinnasta. Koin, että minulla on aidosti mahdollisuus auttaa urheilijoita, hän kertoo.

Erilaisten vaiheiden jälkeen syntyi nykyisinkin toimiva Samla Sponsoring Management Oy, jonka asiakkaita ovat esimerkiksi Hiihtoliitto, Suomen Olympiakomitea, Warner Finlandin musiikkiliiketoiminta ja tiedekeskus Heureka.

– Pitää pystyä perustelemaan, miksi yrityksen kannattaa maksaa olympiarenkaiden käytöstä, Lajunen kuvaa työn yhtä osaa.

Samla Sponsoring Management ylsi viime vuonna noin 1,4 miljoonan euron liikevaihtoon. Liiketulosta syntyi 249 000 euroa, joten toiminta oli erittäin kannattavaa.

– Yhtiölle ei enää oteta uusia tehtäviä. Hoidamme sen juoksevia asioita, mutta käytän oman työpanokseni Samla Capitalissa, Lajunen kertoo.

Kuvia otettaessa haastattelun tunnelma kevenee, mutta pysymme tiukasti asiassa.

Arvo, intohimo, jalkatyö

Sanat arvo, intohimo ja jalkatyö toistuvat Lajusen puheessa. Ei hän toki tuoton merkitystä vähättele, mutta se ei saa olla ainoa lähtökohta.

– Urheilun kautta olen nähnyt, millaista on menestyä. Onnistumisen tunne on hieno, mutta ei se pidemmän päälle onnelliseksi tee. Sama on rahassa: lisäeuro ei enää lisää hyvinvointia.

Lajunen korostaa arvopohjaista tekemistä. Hän ottaa esimerkiksi Samla Capitalin ensimmäisen sijoituksen, Jyväskylän Veturitallien oston. Tilat on vuokrattu pitkällä sopimuksella Jyväskylän kaupungille.

– Hienoa, että Veturitalleilla on hyvä käyttötarkoitus. Se on hyvä paikka jyväskyläläisille nuorille.

Samla Capital sijoittaa pääasiassa Kehä III:n ulkopuolisiin kasvukeskuksiin.

– Koen, että raha menee alueiden ja yritysten hyvinvointiin. Sijoitamme suomalaista varallisuutta Suomeen, Lajunen sanoo ja käyttää termiä yhteiskunnan hyvinvoinnin pääomittaminen.

Mutta entä intohimo ja jalkatyö?

– Intohimo on tärkeää. Pitää löytyä intohimo tehdä jotakin. Olen aina lähtenyt siitä, että pitää olla sisäistä paloa on kyse työnteosta tai harrastamisesta. Intohimo näkyy tuloksessa.

Kiirettä ei ole

Samla Capitalin tavoitteena on sijoittaa viidessä vuodessa huikeat 100 miljoonaa euroa: puolet toimitiloihin ja puolet asuntoihin myöhemmin perustettavan asuntorahaston kautta.

– Mutta ei ole mikään kiire eikä meidän ole pakko ostaa. Ostettavaa on tarjolla paljon, mutta oikean kohteen löytäminen vaatii työtä, Lajunen huomauttaa.

– Ei tämä ole pelkkää ostamista, vaan se vaatii paljon muutakin työntekoa. Pitää tehdä töitä vuokralaisten kanssa ja auttaa heitä. Täytyy olla valmis tekemään jalkatyötä, jotta pystyy menestymään. Kaikkea ei voi ulkoistaa, hän sanoo.

Jalkatyön tekeminen on kiinteistöalalla hyvä mahdollisuus erottua, sillä alalla on paljon ulkomaisia sijoittajia, jotka eivät ole koskaan edes käyneet omistamissaan kiinteistöissä tai tavanneet vuokralaisiaan.

Olympiavoittajia yhä harvemmassa

Suomessa olympiavoittajista on tullut yhä harvinaisempi ihmisryhmä. 2000-luvulla Samppa Lajunen on ollut ainoa enemmän kuin yhden olympiakullan voittanut urheilija. Onko tunnetusta nimestä hyötyä sijoittamisessa?

– Nimestä on sekä etua että haittaa. Jos minua ei tunne, mielikuva voi olla sellainen, jollainen se oli lehdissä 15 vuotta sitten, hän pohtii.

Lajunen arvostaa olympiavoittojaan ja muuta menestystään urheilussa, mutta ei halua luoda menestystään urheilusankaruuden varaan, vaan uusien näyttöjen mukaan.

Samla Capital tukee tällä hetkellä yhtä urheilijaa. Yhtiö on Riossakin kilpailleen seiväshyppääjä Minna Nikkasen yhteistyökumppani.

– Hänen toimintansa kuvaa hyvin meidänkin toimintaamme, Lajunen sanoo.

Haastattelun lopussa Lajunen on selvästi rennompi kuin alussa. Niin olen minäkin.