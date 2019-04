Iso osa pääsiäisen junavuoroista on jo täynnä

Pääsiäinen on myös joukkoliikenteessä yksi vuoden ruuhkaisimmista ajankohdista. VR on ottanut koko kalustonsa käyttöön, mutta silti suuri osa torstaina Helsingistä Kuopioon, Ouluun ja Joensuuhun lähtevistä junista on jo myyty täyteen. Ruuhkaisimmat matkapäivät ovat torstai ja maanantai, mutta myös osassa perjantaiaamun junavuoroista liput on myyty loppuun.

Kaukoliikenteen linja-autoissa tilaa on yhä, Matkahuollosta kerrotaan. Liput kannattaa silti ostaa etukäteen paikan varmistamiseksi.