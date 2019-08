Isovanhemmissa on ostovoimaa – jyväskyläläisen Pono Designin ovi käy yhä tiuhemmin

Isovanhempien innokkuus ja ostovalmius lastenvaatteita ja -asusteita kohtaan on yllättänyt jyväskyläläisen Pono Designin yrittäjän Nora Poikolaisen positiivisesti. Aatoksenkadulle Sammonkadulta toukokuussa muuttaneen Pono Designin myymälän ovi käy yhä tiuhemmin juuri isovanhempien toimesta.

– Kyllä sen huomaa, että on aika paljon vanhempia ihmisiä, jotka käyvät ostamassa lapsenlapsilleen tuotteita meiltä.

– Heille markkinointi on kuitenkin hankalampaa, sillä sosiaalinen media ei heitä tavoita, joten on tärkeää, että meillä on kivijalkakauppa myös heitä varten. Vanhemmat ihmiset tuntuvat arvostavan lisäksi paikallista osaamista, se ilahduttaa, Poikolainen sanoo.

Poikolainen perusti Pono Designin vuoden 2016 loppumetreillä. Jyväskyläläinen yrittäjä kertoo perustaneensa yrityksen yhdessä veljensä Niko Poikolaisen kanssa. Sisarusten äidillä oli myös osansa yrityksen syntymiseen.

– Äiti aina ompeli meille vaatteita, kun olimme pieniä. Ja kun sain omia lapsia, meninkin heti äidin luo, että ompelisi lisää. Hiljalleen aloin itse sitten innostua ja oppia, merkonomiksi valmistunut kahden tytön äiti Nora Poikolainen kertoo.

Kilpailu lastenvaatealalla on kuitenkin kovaa, joten Poikolainen on nähnyt tarpeelliseksi keskittyä muutamaan tuotteeseen. Niistä tunnetuin on ehkä karvatupsupipo, joita haastatteluhetkelläkin käydään ostamassa.

Tällä hetkellä Pono Design valmistaa tuotteensa kausiluonteisesti useamman ihmisen voimin. Ponolla onkin ahertanut vuoden aikana noin kymmenkunta henkeä. Ompelukoneet Poikolainen osti jo lopettaneelta jyväskyläläiseltä lastenvaatevalmistajalta Kimperiltä. Nyt koneet surraavat ja valmistavat erinäisiä tuotteita Pono Designille.

Kotimaisuus on Poikolaiselle tärkeää, mutta toistaiseksi Pono Designin tuotanto ei ole sataprosenttisesti kotimaista. Osa kankaista on kotimaista, osa tulee ulkomailta. Tuotteet itsessään valmistetaan Jyväskylässä. Tähän Poikolainen kuitenkin toivoo saavansa muutoksen aikaan.

– Tarkoitus on hiljalleen kasvattaa tuotteiden kotimaisuusastetta entisestään, myös ulkomaan markkinoita tähyilevä nainen toteaa.