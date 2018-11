Italian budjetti perustuu liian optimistisiin olettamuksiin, sanoo EU-komissaari – Suomi tukee komission linjaa

Italian hallitus on rakentanut ensi vuoden budjettinsa liian myönteisten odotusten varaan. Näin arvioi Helsingissä perjantaina vieraillut EU-komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis.

– Ennusteemme on, että kasvu on hidastumassa ja alijäämä on suurempi kuin Italia itse ennustaa, Dombrovskis kertoi medialle Valtioneuvostonlinnassa.

– Arviomme on, että Italian hallituksen budjetti perustuu liian optimistisiin oletuksiin, hän sanoi.

Italian budjettiesitys sai jo viime kuun loppupuolella reput komissiolta. Huolena on ollut etenkin se, että budjetti paisuttaisi maan julkista velkaa, joka on jo ennestään suuri.

Italian hallitukseen kuuluvat laitaoikeiston Lega eli entinen Pohjoisen liitto sekä populistiseksi kuvattu Viiden tähden liike. Italialla on ensi tiistaihin saakka aikaa toimittaa EU:lle uusi, tarkistettu budjettiesitys.

Sipilä: Ei vain Italian asia

EU-komissaari Dombrovskis sai perjantaina tukea valtiovarainministeri Petteri Orpolta (kok.) Helsingissä.

– Suomen hallitus tukee komission linjaa Italian suhteen, Orpo sanoi englanniksi medialle tavattuaan Dombrovskisin.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vakuutti jo torstaina tukeaan komissiolle Italian budjettikysymyksen läpikäynnissä.

– Kaikki tuki komissiolle nyt siinä, että he käyvät juuri tätä budjetin realismia sitten läpi. Tämähän ei ole pelkästään Italian asia. Jos korot lähtevät nousemaan, näyttää, että se tarttuu heti naapureihin, Sipilä sanoi medialle pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa torstaina.

Sipilä kommentoi asiaa tavattuaan EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin Helsingissä.

Sipilän mukaan Espanjassa ja Portugalissa ollaan tällä hetkellä hyvin huolissaan tilanteesta.

– Kävin Portugalissa ja Espanjassa muutama viikko sitten, ja he näyttivät siellä, kuinka paljon heidän korkonsa ovat nousseet, vaikka he ovat hoitaneet kyllä asiansa ihan sopimuksen mukaan, Sipilä sanoi torstaina.

Italia: Puutteellista analyysia

EU-komission ja Italian näkemyserot maan taloudenpidosta ovat jatkuneet jo jonkin aikaa.

Italian valtiovarainministeri Giovanni Tria arvioi torstaina, että EU-komission laskelmat Italian budjetista perustuvat puutteelliseen analyysiin.

Komission mukaan Italian julkisen talouden alijäämä olisi ensi vuonna 2,9 prosenttia bruttokansantuotteesta. Italian mukaan luku olisi enintään 2,4 prosenttia.

Myös arviot Italian ensi vuoden talouskasvusta vaihtelevat. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa kasvuksi 1,0 prosenttia, EU 1,2 prosenttia ja Italian hallitus 1,5 prosenttia.

Viimeistään ensi viikolla selviää, toimittaako Italia ajallaan EU:n pyytämän tarkistetun budjettiesityksen.