Presidentti Donald Trumpin tytär ja neuvonantaja Ivanka Trump auttaa valitsemaan Maailmanpankin seuraavaa pääjohtajaa, Valkoinen talo tiedottaa.

Aiempien tietojen mukaan Ivanka Trump olisi itse ehdokkaana pääjohtajaksi. Valkoisen talon tiedottaja Jessica Ditto kiistää tiedot.

Financial Times raportoi perjantaina, että Ivanka Trump ja Yhdysvaltain entinen YK-suurlähettiläs Nikki Haley olisivat eturivin ehdokkaat Maailmanpankin vetäjäksi. Maailmanpankin pääjohtajaksi on perinteisesti valittu Yhdysvaltain ehdokas. Sisarjärjestön Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja on puolestaan eurooppalainen.

Maailmanpankin pääjohtajan virka tuli avoimeksi, kun nykyinen pääjohtaja Jim Yong Kim ilmoitti viime viikolla yllättäen, että hän eroaa tehtävästään kesken pääjohtajakautensa.