Jämsän K-Market saa uuden kauppiaan Savonlinnasta

Jämsän K-Market saa 19. marraskuuta alkaen uuden kauppiaan savonlinnalaisesta Emmi Korjansalosta. Hän on marraskuun alussa muuttanut perheineen Laukaaseen ja he muuttavat vuoden vaihteessa lähemmäs Jämsää.

– Odotan innolla kauppiasuraani Jämsässä, joka on todella ihana paikka. Aikaisempi kauppiaspariskunta on tehnyt hienoa työtä ja henkilökunta on mahtava, Korjansalo kehuu.

Jämsän K-Marketissa hän aikoo satsata tuoretuotteisiin.

– Panostan erityisesti valmisruokaan ja bakeryyn. Kauppaan on tulossa tuulahdusta myös savonlinnalaisten tuotteiden muodossa, Korjansalo sanoo.

Korjansalo on työskennellyt K-ryhmässä jo 12 vuotta. Hän aloitti kaupan työt Savonlinnassa K-Market Hovikulmassa, josta siirtyi K-Supermarket Eväskellariin hevi-osaston vastaavaksi. Korjansalo on koulutukseltaan yo-merkonomi, lisäksi hän on suorittanut kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon.