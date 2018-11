Jämsässä valittiin vuoden yrittäjät: Jari Frisk sekä Lea ja Jyrki Meronen palkittiin

Jämsän ja Jämsänkosken vuoden yrittäjät palkittiin yrittäjäjuhlassa lauantaina. Jämsän vuoden yrittäjiksi valittiin Seppolan Auto Oy:n Lea ja Jyrki Meronen. Jämsänkosken vuoden yrittäjä on koskenpääläinen JF-Sähkön yrittäjä Jari Frisk.

– Tunnelmat on erittäin hienot. Tämä on meille iso asia. Olen ollut täällä lapsesta asti töissä, sukupolvenvaihdos tehtiin 30 vuotta sitten. Jyrki Meronen kertoo.

Seppolan Auto täyttää tammikuussa 60 vuotta ja on autoalan monitoimiyritys. Yritys toimii 64 vuotta vanhassa funkkisrakennuksessa.

– Meillä on automyynti, huoltokorjaamo, pesu, rengasmyynti, huoltoasema ja kahvio. 64 vuotta vanha kiinteistömme on meille ylpeys, yksi alansa vanhimpia rakennuksia. Rakennus on entisöity ja päivitetty nykyaikaan.

Meroset ovat alansa konkareita, mutta pitävät silmät auki myös uudelle.

– Tulevaisuuden suhteen olemme tuntosarvet pystyssä, että mitä voisimme vielä autoalan puitteissa keksiä.