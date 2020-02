Jaguar Land Rover kiidättää autonosia matkalaukuissa koronaviruksen takia

Autovalmistaja Jaguar Land Rover lennättää pieniä autonosia matkalaukuissa Kiinasta Britanniaan. Poikkeuksellisen järjestelyn syy on Kiinassa riehuva koronavirus, joka on katkaissut alihankintaketjut, kertoo talouslehti Financial Times.

Jaguar Land Roverin mukaan Britanniassa sijaitsevien tehtaiden tuotanto on turvattu tällä viikolla, mutta ensi viikolla uhkaa tuotannon pysähtyminen puuttuvien autonosien vuoksi.

Tavallisesti yhtiö tuo autonosia Kiinasta meriteitse, koska se on halvempaa kuin lentokuljetus.