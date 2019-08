Jani Ylönen Keski-Suomen Median myynnin johtoon

Keski-Suomen Media Oy:n väliaikaiseksi aluemyyntijohtajaksi on nimitetty Jani Ylönen. Hän on työskennellyt Keskisuomalaisessa reilut 19 vuotta, viimeksi myyntipäällikön tehtävässä.

– Meillä on myynnissä loistava porukka. Mediamarkkina on haastava, mutta meillä on paljon uusia tuotteita jotka ovat saaneet asiakkailta hyvän vastaanoton. Keskisuomalainen on nykyisellään mediatalo, ja tästä kokonaisuudesta meidän pitää pystyä entistä aktiivisemmin asiakkaille kertomaan, Ylönen pohtii.

Hän muistuttaa, että maakunta ja lehtiyhtiö elävät samassa syklissä:

– Jos Keski-Suomi menestyy, niin Keskisuomalainenkin pärjää hyvin.

Aikaisempi aluemyyntijohtaja Timo Vilpponen irtisanoutui tehtävästä maanantaina. Hän siirtyy lokakuun alussa toisen yhtiön palvelukseen.

Keskisuomalainen-konsernin kaupallisen johtajana Mikko Pakarisen mukaan uuden aluemyyntijohtajan haku käynnistetään mahdollisimman pian.

– Olemme pärjänneet hyvin maakunnan mediamarkkinassa ja tehneet myös uusia aluevaltauksia. Voitimme esimerkiksi kilpailun Jyväskylän linja-autoliikenteen mediatilasta. Aluemyyntijohtajan tehtävä on taatusti mielenkiintoinen työ, Pakarinen lupaa.

Keski-Suomen Mediaan kuuluu Sanomalehti Keskisuomalainen, Suur-Jyväskylän Lehti, Hankasalmen Sanomat, Laukaa-Konnevesi, Sampo ja Saarijärveläinen, Sisä-Suomen Lehti ja Pikkukaupunkilainen, Viispiikkinen sekä Viitasaaren Seutu ja Wiita-Sanomat. Keski-Suomen Media on osa Mediatalo Keskisuomalaista.