Japani ajautui virallisesti taantumaan – koronan isku tuntuu kunnolla vasta nykyisellä neljänneksellä

Japani on virallisesti taantumassa, kertovat valtion maanantaina julkaisemat luvut.

Maailman kolmanneksi suurin talous supistui ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,9 prosenttia, kun laskua oli sitä ennen tullut vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä 1,9 prosenttia. Taantuman määritelmä on kaksi perättäistä vuosineljännestä laskua.

Taantuman odotetaan syvenevän rajusti nykyisellä neljänneksellä, jolloin koronaviruksen vaikutukset taloudessa alkavat tuntua toden teolla. Myös muista rikkaista teollisuusmaista odotetaan karuja lukuja toiselta neljännekseltä.

Tammi-maaliskuun lukemat olivat silti jopa hieman odotuksia paremmat, sillä analyytikot olivat ennustaneet 1,1 prosentin laskua.

Japani oli taantumassa viimeksi vuonna 2015.

Japani on selvinnyt koronaviruspandemiasta vähemmällä kuin useimmat muut rikkaat teollisuusmaat. Maassa on todettu vain reilut 16 000 koronavirustartuntaa, ja virukseen liittyviä kuolemia on kirjattu 744. Miljoonaa asukasta kohden Japanissa on kuollut vain kuusi ihmistä, kun Suomessa vastaava luku on 54.

Maahan huhtikuussa julistettu hätätila purettiin suuressa osassa maata viime viikolla. Se on voimassa vielä Japanin kahdella suurimmalla metropolialueella Tokiossa ja Osakassa.

Japani on hyväksynyt noin biljoonan dollarin elvytyspaketin koronakriisin talousvaikutusten lievittämiseksi. Osana sitä pääministeri Shinzo Abe on luvannut kaikille kansalaisille 100 000 jenin (noin 860 euron) avustuksen.

Japanin taloudelle oli toivottu positiivisista piristysruisketta kesä-elokuulle kaavailluista Tokion olympialaisista, mutta ne jouduttiin jo maaliskuussa lykkäämään vuoteen 2021.