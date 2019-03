Jo yli puolet pankkikonttoreista pihtaa käteistä – kortiton asiakas: "Ottaahan se päähän"

Jo selvästi yli puolet pankkikonttoreista on supistanut käteispalveluitaan. Lähes puolet tarjoaa niitä rajoitetusti ja noin viidesosa ei lainkaan.

Kyseiset konttorit nousivat enemmistöksi viime vuonna. Vielä toissavuonna noin 30 prosenttia konttoreista tarjosi käteispalveluita rajoitetusti ja 15 prosenttia ei ollenkaan. Lisäksi käteispalvelut ovat usein osin maksullisia.

– Käteistä pitää pystyä tallettamaan ja nostamaan, mutta sääntely ei edellytä sitä konttoripalveluna. Olemme huolissamme niistä, jotka eivät pysty käyttämään muita palvelumuotoja, sanoo toimistopäällikkö Timo Peltonen Finanssivalvonnasta.

Pankkikonttoreiden määrä on kutistunut jo alle 900:n, viime vuonna niitä oli 854. Tiedot selviävät Finanssivalvonnan peruspankkipalveluita koskevista selvityksistä.

Kaikilla ei ole korttia

Pankeista muistutetaan, että käteistä saa myös muualta: automaateista ja kauppojen kassoilta. Lisäksi käteistä voinee jatkossa tilata entistä enemmän postiin sekä kotiin asti.

– Mahdollisuudet nostaa käteistä ovat varmaan laajemmat kuin koskaan ennen, sanoo johtaja Jani Eloranta Nordeasta.

Suomen Pankin mukaan 96 prosenttia käteisnostoista tapahtuu automaateilta. Automaattien määrä kääntyi viime vuonna kasvuun. Ottoja on yli 1 300 ja Nostoja 315.

Kaikkia automaatit ja kaupat eivät auta. Esimerkiksi jyväskyläläisellä Seppo Niinimäellä ei ole maksukortteja eikä tietokonetta.

– Haluan säilyttää joitakin arvoja. Tämä on pitkälti periaatekysymys, Niinimäki kertoo.

Pankkien kassapalveluiden supistaminen tuntuu.

– Ottaahan se päähän. Joudun tulemaan keskustaan. Tulee kustannuksia, enkä tiedä, kauanko menee aikaa.

"Vauhti ollut liian nopeaa"

Suomen Pankki on ilmaissut, että pankit ovat supistaneet käteispalveluitaan liian nopeasti. Finanssivalvonnan Peltosen mukaan on vaikeaa sanoa, ollaanko kipurajalla.

– Käteisen saatavuus pitää varmistaa. Yhteiskunnan ja asiakaskäyttäytymisen muutos siirtää sitä (konttoreista) muualle. Seuraamme tilannetta ja tarvittaessa reagoimme asiaan.

Johtaja Sari Heinonen OP-ryhmästä kertoo, että käteisen käyttäminen vähenee kaikissa ikäryhmissä noin kymmenen prosenttia vuodessa.

– Konttorien käteisnostot vähentyvät jopa 15 prosentin vuositahtia.

Johtaja Riikka Laine-Tolonen Danske Bankista luonnehtii, että asiakkaat haluavat asioida helpommin.

– Käteisen tilalle on tullut muita maksutapoja, ja ne tuovat elämään helppoutta ja turvallisuutta.

Tuleeko lisää karsimisia?

Uutissuomalainen kysyi suurimmista pankeista, aikovatko ne vielä supistaa konttoreidensa käteispalveluita. Nordean ja Danske Bankin vastaus on ainakin tällä hetkellä ei. Toisaalta niillä on vähän mistä mahdollisesti karsia: Nordealla on satakunta konttoria, joista 13 on "erikoistunut" kassapalveluihin. Danske Bankilla konttoreita on 38 ja niistä neljässä kassapalveluita.

– Tarkoituksenamme on lisätä paikkoja, joista käteistä saa. Toivomme lisää esimerkiksi vähittäiskaupan toimijoita mukaan, sanoo Nordean Eloranta.

– Seuraamme, miten asiakkaamme haluavat asioida, ja arvioimme tilannetta sen mukaan, sanoo Danske Bankin Laine-Tolonen.

OP-ryhmästä koottua tietoa ei ole saatavilla.

10–20 prosenttia käyttää käteistä

Finanssiala ry:n mukaan käteistä tavallisimpana maksutapana päivittäisostoksilla käytti vuonna 2017 enää 18 prosenttia kuluttajista.

Euroopan keskuspankin (EKP) vuonna 2017 julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaisista pelkästään käteismaksuja suosii 20 prosenttia ja sekä käteistä että kortteja 26 prosenttia. Suomen Pankin kuluttajakyselyn 2018 mukaan vähän yli 10 prosenttia suomalaisista käyttää käteistä pääasiallisena maksutapanaan.

EKP:n mukaan tyytyväisyys käteisen automaattinostojen ja pankkikonttorinostojen saatavuuteen on Suomessa keskimääräistä tasoa verrattuna muihin euromaihin.