Johannes Myllymäki, 30, ponnisti Jyväskylästä Hollywoodiin – "Työ vie 80 prosenttia kaikesta ajastani"

Elokuvat ja tarinoiden kertominen liikkuvan kuvan avulla. Tähän kiteytyy Olohuonetuotannon yrittäjän Johannes Myllymäen, 30, intohimo.

Päivätyönä Myllymäki tekee yritystarinoita ja mainosfilmejä joko suoraan omille asiakkaille tai yhteistyösopimuksella brändin rakentamiseen keskittyneen Vastavirran asiakkaille. Vapaa-ajan täyttävät omat videoprojektit eli sketsien tekeminen Youtube-kanavalle tai lyhytelokuvien suunnittelu ja toteuttaminen.

– Yritystoimintaan liittyvä tekeminen vie 80 prosenttia kaikesta ajastani. Ideoita syntyy heti, kun herään ja vielä viimeisenä illalla saatan tehdä työhön tai muihin projekteihin liittyviä asioita, Myllymäki kertoo.

Kovaan työtahtiin yrittäjän ajaa paitsi oma kiinnostus myös alan nopea kehitysvauhti. Myllymäki seuraa aktiivisesti kaikkea, mitä videoiden ja elokuvan tekemisen ympärillä tapahtuu. Omaksumaansa tietoa yrittäjä myös jakaa blogissaan tai tekee tutoriaaleja Youtubeen.

Vaikka tästä ”vapaaehtoistyöstä” ei tule korvausta, näkyminen netissä ja sosiaalisessa mediassa on tärkeää yritystoiminnalle.

– Netin kautta tulee kontakteja, asiakkaita ja ihmisiä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä. Nykyisin pyrin tekemään kaiken materiaalin englanniksi, koska ala ei ole vain Suomeen keskittyvä, Myllymäki huomauttaa.

Olohuonetuotannon yritystoimintaan kuuluu nykyään myös kouluttaminen. Juuri oman osaamisen esille tuominen on poikinut Myllymäelle opetustehtäviä muun muassa Gradialta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

– Nautin tosi paljon opettamisesta. Jos saan yhdenkin ihmisen inspiroitumaan tästä alasta, olen voiton puolella.

Olohuonetuotannon syntysanat lausuttiin kuutisen vuotta sitten, kun kaveriporukka halusi hauskuuttaa itseään ja toisia ideoimalla sketsejä. Tehokkain levityskanava videoille löytyi Youtubesta.

Olohuonetuotanto tuntui nimenä pätevältä, joten Johannes Myllymäki päätti ottaa sen myös vuonna 2011 perustetun yrityksensä nimeksi. Yritystä perustaessaan hän oli vielä mediatekniikan opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja teki sivutoimisesti verkkosivuja.

Valmistumisensa jälkeen Myllymäki sai työpaikan mainostoimistosta, mutta koki muutamien vuosien jälkeen, että haluaa jatkaa yrittäjänä.

– Vaikka teen yrittäjänä periaatteessa samoja videohommia kuin päivätöissä ollessa, motivaatio ja fiilis tekemiseen on täysin erilainen. Tykkään tietynlaisesta vapaudesta ja siitä, mitä yrittäjänä oleminen tuo mukanaan, hän sanoo.

Myllymäki hallitsee videotuotannon kaikki vaiheet käsikirjoittamisesta kuvaamiseen, ohjaamiseen ja editointiin. Asiakasprojekteissa hän osallistuu tilanteen ja tarpeen mukaan joko kaikkiin vaiheisiin tai vain esimerkiksi kuvaamiseen ja editointiin.

– Oma kerronnan ja leikkaamisen tyylini on kehittynyt sketsien ja lyhytfilmien tekemisen myötä. On hienoa, että kaikki tekeminen tukee toisiaan. Yksi ydinajatuksista on tehdä järjestelmäkameralla Hollywood-tasoisia juttuja, yrittäjä toteaa.

Olohuonetuotannon lyhytfilmit ovat päässeet myös kansainvälisille näyttämöille. Kauhufilmi Tutorial on nähty kahdella Hollywoodin filmifestivaalilla ja palkkamurhaajasta kertova Small Town Hitman pääsi viime keväänä Argentiinaan Rio Gallegos Santa Cruz -elokuvajuhlille.

Tänä syksynä kutsu kävi Yhdysvaltoihin Washingtoniin, jossa Myllymäen lyhytfilmi kisasi muun muassa parhaan kuvauksen palkinnosta.

– Jonkinlainen unelma täyttyi, kun näki ensimmäisen kerran oman elokuvansa ja Olohuonetuotannon logon valkokankaalla, Johannes Myllymäki sanoo ja lisää, että projektit syntyvät aina usean ihmisen tekemisestä ja kunnia kuuluu kaikille.

Elokuvaprojektit on toteutettu nollabudjetilla, mutta Myllymäki toivoo, että jossain vaiheessa löytyisi ulkopuolista rahoitusta. Rahoituksen saamiseen on erilaisia väyliä, muun muassa erilaiset taiteellista työtä rahoittavat rahastot ja säätiöt sekä toiset tuotantoyhtiöt. Rahoittaja voi löytyä myös filmifestivaaleilta.

– Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että yritysvideot, mainosfilmit ja koulutukset ovat se, mistä Olohuonetuotanto saa tulonsa.