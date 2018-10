"Johdon assistentti muistaa asioita kovin huonosti" – Ritva Harju on liki 43 vuotta noudattanut Keskimaalla lahjaksi saamansa apinataulun sanomaa

Osuuskauppa Keskimaan pian eläkkeelle siirtyvän johdon assistentin Ritva Harjun seinällä on apinataulu, joka on yli 40 vuoden ajan muistuttanut ensin toimitusjohtajan sihteerin ja sittemmin johdon assistentin roolista. Taulun ensimmäisessä kuvassa apina on peittänyt silmänsä, toisessa korvansa ja kolmannessa huulensa.

– Toimitusjohtaja Pekka Prättälä antoi minulle taulun. Sihteerin työn voi hänen mielestään kiteyttää näin: sihteeri ei näe mitään, ei kuule mitään, ei puhu mistään, mutta hän tietää, Harju luettelee.

– Johdon assistentti muistaa asioita kovin huonosti. Ei sille voi mitään, ettei muista, hän sanoo ja hymyilee ilkikurisen viattomasti.

Oikeasti Harju on tietopankki, johon Keskimaassa on turvauduttu, kun on tarvittu nopeasti esimerkiksi historiatietoa osuuskaupan asioista.

Jo ennen haastattelua hän antoi ymmärtää, ettei luvassa ole paljastuksia edes aiemmista esimiehistä.

Neljää Keskimaan toimitusjohtajaa auttanut Harju on ollut Keskimaassa näköalapaikalla tammikuusta 1976 lähtien, mutta avuliaasta luonteestaan huolimatta hän ei ole itse halunnut esille. Kun pyysin Harjulta 14 vuotta sitten syntymäpäivähaastattelua, hän ei suostunut. Tätä juttua varten suostuttelu alkoi yli puoli vuotta sitten.

Harju valmistui HSO-sihteeriksi Helsingin sihteeriopistosta joulukuussa 1975. Hän yllättyi iloisesti, kun tuli heti valituksi Keskimaan toimitusjohtajan sihteeriksi.

– Prättälä teki rohkean ratkaisun palkatessaan vastavalmistuneen 21-vuotiaan. Tämä on ensimmäinen vakituinen työpaikkani.

Harju ei ollut edes ajatellut sihteerin ammattia ennen kesää 1973, jolloin hän oli kesätöissä Keski-Suomen Selluloosa Oy:n konttorissa Lievestuoreella. Kesätyöhön kuului myös toimitusjohtaja Lars Nysténin sihteerin tuurausta.

– Nystén suositteli minua hakeutumaan Helsingin sihteeriopistoon.

Keskimaa oli vuonna 1976 kovin erilainen yritys kuin nyt. Muiden S-ryhmän osuuskauppojen tapaan se oli melkoisissa talousvaikeuksissa.

– Aamuisin odotettiin, milloin pankinjohtaja soittaa. Rahat olivat tiukalla.

Keskimaan ja koko S-ryhmän kurssia saatiin vähitellen käännettyä 1980-luvun loppupuolelta lähtien. Keskimaa on jo parikymmentä vuotta ollut päivittäistavarakaupan markkinajohtaja Keski-Suomessa.

– Keskimaassa ilmapiiri on ollut koko ajan hyvä. Eteenpäin katsova asenne ja yhdessä tekeminen ovat aina korostuneet. Itse koen, että tämä on ollut näköalapaikka. Työssäni olen nähnyt, mitä on tulossa.

Harju arvioi, että työn kantava teema on ollut muutos.

– Muutos on pysyvä olotila, joka kuuluu asiaan ja on hyväksi.

Marraskuussa 64 vuotta täyttävä Harju olisi voinut siirtyä eläkkeelle jo vuosi sitten. Harjun seuraajan rekrytointia ei kuitenkaan haluttu samaan aikaan, kun Keskimaan konttori muutti viime vuonna Jyväskylän keskustasta Seppälän Prisman yläkertaan

– Olen onnellinen, että olen saanut kokea vielä monitilakonttorin, jossa kenellekään ei ole omaa huonetta. Yhteisöllisyys on parantunut entisestään.

Harjun esimiehiä ovat olleet Prättälän lisäksi Kalevi Liukkonen, Kuisma Niemelä ja Antti Määttä.

– Kaikille heille on ollut yhteistä päämäärätietoisuus, johdonmukaisuus ja tavoitteellisuus. Kaikilla heillä on ollut äärimmäisen hyvä ajankäytön hallinta.

Harjun mukaan työn itsenäisyys ja vastuut ovat koko ajan kasvaneet. Myös viestinnän rooli on korostunut työssä viime vuosina.

Työnantajan vaihdos ei ole kiinnostanut.

– 1980-luvulla minua kysyttiin kaksi kertaa Keskimaan ulkopuolelle töihin, mutta kieltäydyin.

Tekniikan muutos on näkynyt Harjun työssä hurjasti. Viime vuodesta lähtien hän on työskennellyt moderneissa sähköisissä työtiloissa.

Uran alussa tärkeitä työvälineitä olivat kirjoituskoneen lisäksi esimerkiksi vahamonistuskone ja telex eli kaukokirjoitin.

Vasta kaksi vuotta sitten hän malttoi luopua yhdestä alkuvuosien tärkeästä työvälineestä, partakoneenterästä.

– Terällä raaputettiin pois kirjoitusvirheitä. Kopioita ei muuten voinut korjata.

Erikoisimman työpäivänsä Harju koki marraskuun lopussa 1981, kun Jyväskylän Sokoksen yläpuolella toiminut ravintola Ukkometso paloi aamuyöllä.

– Hallintojohtaja Pentti Packalén soitti minulle lauantaiaamuna viideltä. Puin ensin päälleni normaalit työvaatteet. Silloin kotiväki sanoi, että kumisaappaita ja verkkareita sinä tarvitset.

Konttorissa paperit säästyivät, vaikka kerrosta ylempänä sijainnut ravintola tuhoutui palossa.

– Kolasimme vettä lattialta lumikolalla, Harju kertoo.

Konttori oli palon jälkeen kuukausia evakossa.

– Prättälän ja minun työhuoneeni oli tuolloin Jyväshovin sviitissä. Vieraiden mielestä se oli hauskaa.

Pian ehtii mummoilla, retkeillä luonnossa ja lukea dekkareita

Ritva Harju ei suunnittele vapaa-aikaansa kovin tarkasti, sillä työssä riittää niin paljon aikatauluja.

– Jos lähden autolla matkalle, en suunnittele matkareittiä valmiiksi. Olen lähtenyt lomamatkoillekin aika spontaanisti, hän kertoo.

Moni ystävä tietää Harjun nopean valmiuden reagoida ja saattaa kutsua hänet saunaan joskus lyhyelläkin varoitusajalla.

Harju on innokas luonnossa liikkuja. Matkan pituudella tai ajalla ei ole hänelle väliä, sillä suorittaminen ei ole liikunnassa hänen juttunsa, vaan rentoutuminen.

– Kuljeskelen, kävelen ja hiihtelen, mutta pysähdyn välillä katselemaan maisemia tai syömään eväitä, hän kertoo.

Harju lenkkeilee yksin, ystävien ja lähipiirinsä kanssa. Lähipiiriin kuuluvat hänen kaksi aikuista lasta perheineen. Harjusta tuli kahdeksan kuukautta sitten mummo, kun pojan perheeseen syntyi vauva.

– Luvassa on mummoilua, hän viittaa joulukuun alussa koittaviin eläkepäiviinsä.

Harjulla on jäljellä enää muutama työpäivä loka- ja marraskuussa, sillä hän pitää jäljellä olevia lomiaan.

Harju on himolukija, jolle maistuu lähes kaikki kirjallisuus. Yksi kirjallisuuden laji on kuitenkin ylitse muiden: pohjoismaiset dekkarit. Toimittaja ei edes ehdi kirjata kaikkia hänen luettelemiaan dekkarikirjailijoita. Hänen suosikkilistallaan ovat esimerkiksi Henning Mankell, Jussi Adler-Olsen sekä Jo Nesbø.

Kirjat ovat olleet tärkeitä Harjulle myös työssä. Hän koordinoi vuonna 2015 ilmestyneen Keskimaan satavuotishistorian tekemistä nelivuotisessa urakassa. Hän myös hankki kirjan kaikki valokuvat.

Kulttuuri on muutenkin Harjulle tärkeää.

– Tykkään käydä konserteissa ja teattereissa, hän kertoo.