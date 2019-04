Joka viides ravintola saa anniskella viinaa yömyöhään – "Kysyntää ei ole tarpeeksi ja jatkoaikatunnit ovat kalliita"

Ravintoloiden into anniskella alkoholia pitkälle yöhön on lisääntynyt selvästi reilun vuoden aikana uuden alkoholilain myötä. Ravintoloita, jotka saavat anniskella puoli kahden jälkeen yöllä, on nyt 1 658. Se on noin 60 prosenttia enemmän kuin vanhan lain aikaan. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran mukaan kasvua selittää lainsäädännön keventyminen.

– Anniskelu kello 1.30:n jälkeen sisätiloissa on nyt ilmoituksenvaraista, sanoo ylitarkastaja Juuso Nieminen Valvirasta.

Vanhan lain aikaan anniskelu puoli kahden jälkeen edellytti lupaa ja anniskelu piti lopettaa viimeistään kello 3.30. Nyt anniskella saa ilmoituksen turvin kello 4:ään. Uusi laki tuli kokonaisuudessaan voimaan maaliskuun 2018 alusta.

Ulos lupa tarvitaan edelleen

Nieminen kertoo, että anniskelupaikkoja, jotka ovat ilmoittaneet anniskeluajan jatkamisesta sisätiloissa, on Manner-Suomessa 1 496. Lopuilla 162:lla jatkoaika perustuu joko vanhan tai uuden lain aikaiseen lupaan.

– Vanhan lain mukaiset viimeisetkin luvat umpeutuvat ensi helmikuussa.

Nyt lupa tarvitaan, jos anniskelua jatketaan normaalia pidempään ulkotilassa tai jos anniskelu alkaa hotellin aamiaisella jo kello 7.

Luvut tarkoittavat, että lähes joka viides ravintola voi halutessaan anniskella pitkään yöhön. Nieminen pitää jatkoaikaravintoloiden määrää kutakuinkin odotusten mukaisena.

– Taloudelliset reunaehdot sanelevat jonkin verran, miten moni halua lähteä jatkoaikakuvioon mukaan.

Osa hyödyntää mahdollisuutta vain joskus, ja osa on saattanut tehdä ilmoituksen vain varmuuden vuoksi.

Joustavuus lisääntyi

Jyväskyläläinen Ravintola Poppari on tehnyt jatkoaikailmoituksen, mutta sillä oli aiemmin lupakin. Kun jatkoaika-anniskelusta tuli ilmoitusasia ja ravintolat innostuivat siitä, se tuntui Popparissa.

– Myynti väheni, mutta sittemmin tilanne on tasoittunut, kertoo Popparin isäntä Sami Salovaara.

Salovaara huomauttaa, että monelle ravintolan pitäminen auki yöllä ei ole taloudellisesti järkevää.

– Viikolla [ma–to] mekin olemme auki kello kolmea myöhempään vain poikkeustilanteissa.

Salovaara kehuu uutta tilannetta joustavuudesta. Jos ilmoitus on tehty ja tulee tarve pitää ravintola auki pidempään, ei tarvitse pähkäillä lupia.

Anniskelu pysynyt ennallaan

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että vaikka jatkoaikapaikkoja on entistä enemmän, alkoholin ravintola-anniskelu on pysynyt ennallaan.

– Ravintola-anniskelu on laskenut monta vuotta, ja viimeksi kuluneen vuoden se on ollut plusmiinusnollassa, Lappi kertoo.

Siitä löytyy syy, miksi Lapin mukaan jatkoaikapaikkoja ei ole vielä enemmän.

– Kysyntää ei ole tarpeeksi, ja jatkoaikatunnit ovat kalliita.

Lapin mukaan uudistus on ollut alalle pelkästään myönteinen. Byrokratia on vähäisempää, ja ravintoloiden sekä viranomaisten väliset riidat ovat kutakuinkin historiaa.

– Aiemmin oli paljon riitoja etenkin puoli neljän jatkoaikalupien ehtojen täyttymisestä.

Jatkoaikoja on haettu entistä enemmän myös ulos. Toissavuonna ulkoalueilla jatkoaikoja oli hieman yli sadassa anniskelupaikassa, nyt määrä on 525.

– Viime kesältä ei ole tietoa, että häiriöitä olisi tullut suuresti lisää, Valviran Nieminen sanoo.