Jonna Inorannan, 8, lähes kaikki ratsastusvarusteet on hankittu käytettyinä – Äiti Niina Kaukonen: Jos onnistuu löytämään kirppiksiltä tavaraa, säästää hirveästi

Niina Kaukonen on hankkinut lähes kaikki tyttärensä ratsastustarvikkeet käytettyinä kypärää lukuun ottamatta.

— Jos onnistuu löytämään kirppiksiltä tavaraa, säästää hirveästi. Esimerkiksi talviratsastushousut maksavat uusina monta kymppiä. Käytettyinä niitä saa 10—15 eurolla.

Kaukosen 8-vuotias tytär Jonna Inoranta on harrastanut ratsastusta kolme vuotta. Pieneksi jääneet varusteet lähtevät kiertoon eteenpäin seuraaville käyttäjille.

Kaukonen ratsastaa itsekin, mutta omaan käyttöönsä hän on hankkinut käytettyinä vain yhdet ratsastushousut.

— Aikuisten vaatteilla on pitempi käyttöikä, ja uutena on helpompi löytää sopivia.

Pian kahdeksan täyttävä Lilja Väänänen on ratsastanut noin vuoden ajan ja saanut muun muassa turvaliivin, saappaat ja housut käytettyinä. Äiti Laura Väänänen suosii kierrätystä ja hankkisi mieluusti enemmänkin varusteita kirpputoreilta.

— Olen huono käyttämään Facebookia, joten välillä on ollut vaikea löytää muita myyntikanavia, joissa olisi kaupan ratsastustarvikkeita, hän sanoo.

Käyttämätöntäkään ei voi myydä uuden hinnalla

Äkillinen rahantarve saa monen pohtimaan, mitä omista tavaroista voisi panna myyntiin. Ensimmäiseksi kannattaa tutkia, löytyisikö irtaimistosta merkkituotteita, joista olisi valmis luopumaan.

— Jälleenmyynti korreloi erittäin vahvasti tuotteiden brändin vahvuuden kanssa. Kuvaavin esimerkki ovat Artekin tuotteet, joiden hinta jopa käytettynä nousee inflaatiota nopeammin, sanoo verkossa toimivan Tori.fin markkinapaikkajohtaja Timo Huhtamäki.

Veera Panula toimii kahden hevostarvikkeisiin erikoistuneen kirppisryhmän ylläpitäjänä Facebookissa. Hänen mukaansa myös käytettyjen hevostarvikkeiden kaupassa tunnetut merkit ja laadukkaat tarvikkeet säilyttävät hyvin arvonsa.

— On kuitenkin muistettava, että ovh-hinta ja käypä kirppishinta ovat kaksi eri asiaa. Käyttämättömistäkään tarvikkeista ei voi kirppiksellä saada ”omiaan takaisin”, jos on ostanut ne uusina kaupasta.

Ratsastajan tarvikkeista tyypillisiä myyntituotteita kirppiksillä ovat Panulan mukaan housut ja saappaat. Hevosten varusteista suosituimpia ovat satulahuovat ja satulat.

— Satuloiden ja saappaiden myynnissä pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että sovittamatta harvoin löytyy sopivaa.

Uusi hevosharrastaja voi Panulan mukaan hakkia kirppikseltä melkein kaiken muun paitsi kypärän.

— Kypärän on oltava ehdottomasti ehjä ja sopiva käyttäjälleen, joten se kannattaa ostaa aina uutena. Ehjiä hanskojakaan harvoin löytää kirppikseltä, sillä ne kuluvat melko nopeasti aktiivisessa käytössä.

Tavaran kunto ja ikä määräävät hinnan. Myös ratsastus- ja hevostarvikkeet kehittyvät jatkuvasti, joten kymmenen vuotta sitten muodissa olleet ratsastushousut eivät ole samanarvoisia kuin viime vuosien mallit.

— Jos hinta on kohdallaan, käytetyt tarvikkeet löytävät erittäin nopeasti uuden kodin, Panula sanoo.

Varsinaisia polkuhintoja hän ei ole huomannut.

— Jos joku joskus myy halutun merkin tarvikkeita halvalla, ne viedään käsistä välittömästi ja jono-kommenttien määrä on valtava. Sama ilmiö näyttää toimivan myös toiseen suuntaan, sillä vanhat kumiset ratsastussaappaat eivät tunnu menevän kaupaksi, jos niistä pyydetään ylihintaa. Niillä ei ole enää juurikaan arvoa.

Kryptovaluutan louhinta räjäytti tietokoneen osien kysynnän

Moni päätyy kaupittelemaan kodin elektroniikkaa. Esimerkiksi television voi saada myytyä hyvällä hinnalla verkkokirppiksellä nopeastikin, mutta tällöin käsissä pitäisi olla melko uusi laite.

— Uusien elektroniikkatuotteiden kehitys on nopeaa, ja ne ovat koko ajan parempia ja halvempia. Näin ollen käytettyjen tuotteiden markkina on pienempi, huomauttaa verkkopalvelu Huuto.netin tuotekehityspäällikkö Juho Laatikainen.

Toisaalta pelaaminen on nyt voimakas trendi. Pelaajien keski-ikä onnousussa, ja suosittua on myös retropelaaminen vanhoilla laitteilla. Tämä on lisännyt pelikonsolien kysyntää.

Timo Huhtamäen mukaan konsolipaketit ovat tällä hetkellä yksi parhaiten arvonsa säilyttävistä elektroniikkatuotteista.

— Esimerkiksi PS4-konsoleita ja konsolipaketteja meni tammikuussa kaupaksi noin 260 kappaletta 235 euron keskihintaan, Huhtamäki kertoo.

Uutena konsolipakettien lähtöhinta on noin 300 euroa.

Joskus oikean hinnan määrittely elektroniikalle voi olla yllättävänkin vaikeaa. Ajankohtaiset ilmiöt saattavat nostaa yksittäisten tuotteiden menekin hetkellisesti hyvin kovaksi. Näin kävi esimerkiksi Bitcoin-kryptovaluutan louhintaan käytettäville tietokonekomponenteille jokin aika sitten.

— Kun kysyntä oli kovimmillaan, ne vietiin käsistä, ja osa myi liian halvalla. Kun kryptovaluutta romahti, kysyntä loppui ja hinnat taas laskivat, Juho Laatikainen sanoo.

Arvostetulla brändillä on paras jälleenmyyntiarvo

Myös lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kohdalla kysyntä on hyvin brändivetoista. Timo Huhtamäen mukaan lastentarvikkeissa haetuimpia hakusanoja ovat Emmaljunga ja Bugaboo (rattaat) sekä Britax (turvaistuin) ja Stokke (syöttötuoli).

— Esimerkiksi myytyjen Emmaljunga-ilmoitusten keskihinta tammikuussa oli noin 300 euroa. Kaupaksi näitä rattaita meni 320 kappaletta. Uutena lähtöhinnat ovat noin 400 eurossa. Jälleenmyyntihinta on noin 80 prosenttia, mikä on tyypillistä käyttötavaratuotteille, joilla on vahva brändi.

Uusia tuotteita ostaessa kannattaisi käyttää hetki myös jälleenmyyntiarvon miettimiseen.

— Olemme analyytikoidemme kanssa laskeneet, että lähes kaikissa tuotekategorioissa kuluttajien kannattaisi ostaa uutena tuoteryhmän arvostetuimpia brändejä, sillä se takaa parhaan jälleenmyyntiarvon ja tulee lopulta halvimmaksi, Huhtamäki kertoo.

Myynnin ajankohdalla ja hinnalla voi pelata

Käytetyn tavaran myynnissä kannattaa ottaa huomioon myynnin ajankohta. Talvella hyväkuntoisista luistimista voi kokeilla pyytää vähän korkeampaa hintaa kuin kesällä, jolloin ne eivät välttämättä mene edes kaupaksi. Sesonkituotteiden paras myyntihetki on juuri sesongin alkaessa, kuten uusienkin tavaroiden kohdalla.

Hintaa miettiessä voi tarkistaa, mikä olisi vastaavan tuotteen hinta uutena, ja hakea verkkokirppiksiltä muiden hintapyyntöjä samasta tuotteesta.

— Jos haluaa tavarasta nopeasti eroon, voi laittaa hinnan vähän alhaisemmaksi kuin muilla. Liian edullinen hinta herättää kuitenkin epäilyksiä, Huhtamäki muistuttaa.

Huolellisesti laadittu ilmoitus edistää myyntiä verkkokirppiksillä huomattavasti. Hyvät kuvat herättävät kiinnostuksen. Kuvaustaustan on oltava selkeä, jotta tuote erottuu siitä, ja kuvia kannattaa ottaa eri kulmista. Huonosti valotettu ja epätarkka kuva ei houkuttele klikkaamaan lisätietoja.

Ostajaehdokasta kiinnostavat aina myös tuotteen ikä, kunto, mitat ja sijainti. Timo Huhtamäen mukaan menekkiä lisää erittäin paljon se, jos myyjä tarjoutuu viemään tuotteen ostajalle.

— Taustalla on se, että kaupungeissa monilla ihmisillä ei ole autoa. Tutkimustemme perusteella he arvostavat myyjiä, jotka ovat valmiita kuljettamaan tuotteen.