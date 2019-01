Journalisti: Otavamedia aloitti seitsemännet yt-neuvottelut vuoden sisään

Mediakonserni Otavamedia on aloittanut uudet yt-neuvottelut, kertoo Journalisti. Tällä kertaa neuvottelut koskevat yritysasiakkaille suunnattuja liiketoimintoja. Neuvottelujen piirissä on yli sata ihmistä, ja työnantajan mukaan vähennystarve on enintään 16 henkilöä.

Kyseessä on yhtiön seitsemäs yt-kierros vuoden sisällä. Otavamedia on perustellut neuvotteluja toimintojen uudelleenjärjestelyllä.

Otavamediassa on käynnissä toisetkin yt-neuvottelut, jotka koskevat kuvaryhmää. Siellä vähennystarpeeksi on ilmoitettu enintään yhdeksän henkilöä.

Tätä ennen Otavamedia on käynyt vuoden sisällä yt-neuvottelut viidessä lehtiperheessään. Niissä on vähennetty yhteensä 21 työntekijää. Ketään ei ole irtisanottu, vaan vähennykset on hoidettu muun muassa lähtöpaketeilla.