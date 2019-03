Juhani "Tami" Tamminen kertoo suhteestaan rahaan: pienet asunnot hyviä sijoituksia, auton oltava kunnollinen – esimerkiksi Jaguar

Jääkiekkopersoona, koulutusyrittäjä, Aurinkokuninkaanakin tunnettu Juhani ”Tami” Tamminen haluaa ajaa kunnollisella autolla ja syödä kotona.

Millainen rahankäyttäjä olet?

– Harkitseva. En tee spontaaneja ostopäätöksiä vaan suunnittelen hankintoja etukäteen. Harkitsevaisuus tulee jo kodin perintönä. Minulle opetettiin nuorena, että ne rahat, jotka tienataan, pitää käyttää huolellisesti.

Milloin olet katunut rahankäyttöäsi?

– On niitä tilanteita tullut silloin tällöin. Olen hankkinut kymmeniä pieniä asuntoja Turusta ja Helsingistä. Kun paljon ostaa, tulee huteja. Tämä on opettanut, että mitä tahansa ostaa, on aina syytä paneutua ostokohteeseen huolella etukäteen.

Mihin panostat, mistä nipistät?

– Asuntosijoittajana olen satsannut pieniin asuntoihin. Olen koulutusyrittäjä, joten minusta on myös tärkeää panostaa edustusasuihin.

– Autonkin pitää olla kunnollinen, sillä ajan 80 000 kilometriä vuodessa. Minulla on Jaguar. Myös läppärin ja kännykän pitää olla viimeisen päälle. Nipistän ravintolasyömisestä – pyrin syömään kotona. Myöskään etelänmatkoja en tee.

Mikä on paras hankintasi?

– Ensiasuntoni Helsingin Alppilassa. Minulla oli varaa hankkia asunto Kotkankatu 5:stä jo parikymppisenä, sillä olin tähtipelaajan asemassa. Opin, että pieni asunto on helvetin hyvä sijoitus.

Mitä rahalla saa muuta kuin tavaraa tai palveluja?

– Se luo mielenrauhaa ja vapautta. Jos haluaa vaihtaa auton, ei tarvitse miettiä, onko siihen varaa.

Lompakolla-palstalla tunnetut henkilöt kertovat suhteestaan rahaan.