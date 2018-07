Euroopan unioni yrittää tänään korjailla tulehtuneita kauppasuhteitaan Yhdysvaltoihin, kun komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker vierailee Washingtonissa tapaamassa presidentti Donald Trumpia.

Trumpin asettamat teräs- ja alumiinitullit ovat johtaneet EU:n vastatoimiin ja lietsoneet pelkoa täysimittaisesta kauppasodasta. Tapaamisesta ei odoteta läpimurtoa, mutta Juncker esittänee Trumpille toimia jännitteiden lievittämiseksi.

– En ole kovin optimistinen. Tunnen Trumpin melko hyvin, olen tavannut hänet usein ja tiedän, miten toimia hänen kanssaan ja miten hän toimii muiden kanssa, Juncker sanoi saksalaiselle ZDF-kanavalle tapaamisen alla.

Trump on uhkaillut uusilla tullikorotuksilla, jotka kohdistuisivat Euroopasta tuotaviin autoihin. Nykyisin Yhdysvalloilla on EU:sta tuleville henkilöautoille 2,5 prosentin tulli, kun EU:ssa vastaava tuontitulli on 10 prosenttia. Trump pitää tilannetta epäreiluna.

– Tullit ovat mahtavimpia! Maa, joka on kohdellut Yhdysvaltoja epäreilusti, neuvottelee joko reilun sopimuksen tai sille lyödään tulleja. Se on niin yksinkertaista, Trump tviittasi ennen tapaamista.

EU on tähdentänyt, että Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöt estävät yksipuoliset tullialennukset, vaan vastaavia alennuksia pitäisi tarjota myös muille kauppakumppaneille. EU:n mukaan tullimaksuista tulisi neuvotella osana kokonaisvaltaista vapaakauppasopimusta. Vapaakauppaneuvottelut Yhdysvaltain kanssa ovat jäissä Trumpin vastustuksen takia.

Verkkolehti Politicon mukaan Juncker aikoo ehdottaa Trumpille, että Yhdysvallat, EU, Japani ja Etelä-Korea aloittaisivat yhdessä neuvottelut autotullien laskemiseksi. Junckerin toinen ehdotus on, että EU aloittaisi rajoitetut, vain teollisuustuotteisiin kohdistuvat vapaakauppaneuvottelut Yhdysvaltain kanssa.

Vastineeksi EU odottaa, että Yhdysvallat luopuisi terästulleista, joita EU pitää laittomana. Tällöin myös EU voisi luopua vastatulleista, joita on asetettu muun muassa ikonisille amerikkalaistuotteille kuten Leviksen farkuille ja Harley Davidsonin moottoripyörille. Trump on perustellut terästulleja kansallisella turvallisuudella. EU:n mukaan päätös on WTO:n sääntöjen vastainen.