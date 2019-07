Jyväskylään valmistui alkuvuonna ennätysmäärä asuntoja – yli 1100 uutta kotia puolessa vuodessa

Jyväskylään valmistui alkuvuonna asuntoja enemmän kuin koskaan puolen vuoden aikana, vaikka jo 2018 kaupunkiin tehtiin ennätysmäärä asuntoja.

Tammi-kesäkuussa Jyväskylään valmistui 1 156 asuntoa, mikä on peräti 126 huoneistoa eli 12,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Määrä tarkoittaa peräti 6,39 uutta asuntoa päivässä.

Asuntojen keskikoko kasvoi monen vuoden tauon jälkeen, sillä yhteenlaskettu kerrosala oli yli viidenneksen suurempi kuin viime vuoden alkupuoliskolla.

Kokonaismäärä kipusi viime vuonna ensimmäisen kerran yli 2 000 asunnon, sillä kaupunkiin valmistui 2 052 asuntoa. Kasvu on ollut viime vuosina rajua, sillä vuonna 2015 Jyväskylään valmistui 1 168 asuntoa – eli vain 12 enemmän kuin tämän vuoden tammi-kesäkuussa.

Vahvasta alkuvuodesta huolimatta ei ole mitenkään varmaa, että tänä vuonna tehdään uusi ennätys. Moni rakennusliike painoi jo viime vuonna jarrua ja lykkäsi asuntoaloituksiaan.

Suomen suurimman rakennusliikkeen YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoi Keskisuomalaisen haastattelussa huhtikuun alussa, että Jyväskylässä valmistuneiden asuntojen määrä taisi olla hieman liikaa.

Sama tilanne on useissa muissa kaupungeissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

– Asuntomarkkinoilla kyse ei ole ollut kuluttajakysynnän hiipumisesta, vaan liiasta rakentamisesta, Kauniskangas sanoi huhtikuussa.

Asuntorakentaminen onkin vähenemässä, vaikka rakennuslupia on edelleen myönnetty paljon. Vuoden alkupuoliskolla Jyväskylässä myönnettiin lupa 1 078 asunnon rakentamiseen. Se on 236 huoneistoa vähemmän kuin vuosi sitten.

Kaupungin asukasmäärä on kasvanut jo pitkään vuosittain yli tuhat henkeä. Toukokuun lopussa jyväskyläläisiä oli 141 102, mikä on 1 047 enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Joulukuun lopusta vähennystä on kuitenkin tullut parisataa henkeä.

Yleensä Jyväskylän asukasmäärä laskee keväällä ja alkukesästä, mutta nousee voimakkaasti erityisesti elo- ja syyskuussa. Viime elokuussa asukasmäärä kasvoi lähes tuhannella.

Vaikka kotitalouksien keskikoko on pienentynyt, ostajia ja asukkaita ei riitä kaikkiin asuntoihin. Rakennusliikkeistä ainakin Lehto ja YIT ovat myyneet asuntoja koko Suomesta sijoittajille nippukaupalla.

Rakennusliike Laptin aluejohtajan Samuli Heinon mukaan asuntokauppa on kokonaisuutena käynyt hyvin.

– Omaan käyttöön asuntoa ostavia on normaali määrä. Piensijoittajat ovat varovaisia, hän kertoo.

Lapti on myynyt jonkin verran asuntoja nippukaupalla Jyväskylästä isoille sijoittajille.

Lapti rakentaa Jyväskylän keskustan sisääntulon varteen seitsemän talon Aallonportti-korttelia. Taloista kaksi valmistui viime vuonna, kaksi valmistuu tänä vuonna ja kaksi ensi vuonna. Seitsemännestä talosta ei ole tehty aloituspäätöstä.

– Tavoitteena on, että kaikki asunnot ja pysäköintihalli ovat valmiiita vuoden 2020 loppuun mennessä, Heino kertoo.

Vilkkaan rakentamisen vaikutukset näkyvät myös vuokramarkkinoilla. Kun vuosi sitten alkukesästä oli Vuokraovi.com-palvelussa tarjolla Jyväskylästä noin 700 vuokra-asuntoa, tänä vuonna määrä on noussut ajoittain yli tuhannen. Torstaina iltapäivällä tarjolla oli 923 asuntoa. Luku antaa suuntaa markkinan muutoksesta, vaikka yhdellä sivustolla eivät näy kaikki vapaat vuokra-asunnot.