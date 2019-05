Jyväskylä elättää muutaman verhoilijan – Tikkiverstaan pahin kilpailija on monelle yllätys

Kun verhoilija ja artesaani Sanna Aho, 43, perusti viisi vuotta sitten Tikkiverstas-yrityksen, hänen yritysneuvojansa epäili, ettei hän saisi liikeideallaan starttirahaa.

– Onneksi sain. Sen avulla selvisin ensimmäisen puoli vuotta, Aho kertoo.

Markkinaselvityksen mukaan Jyvässeudulla oli tuolloin kymmenisen verhoiluyritystä. Nyt niitä on Ahon tietojen mukaan Tikkiverstaan lisäksi vain 3–4, sillä muut alan yrittäjät ovat eläköityneet.

Tikkiverstas sai hyvän lähdön kotien tuolien verhoiluista. Neljä vuotta sitten Aho muutti yrityksensä Vapaudenkadulle. Markkinointikanavana on kadulle näkyvä mainosikkuna, josta moni on bongannut nojatuoleja, puuviilusta tehtyjä lampunvarjostimia ja ylijäämämateriaalista ommeltuja koristetyynyjä.

Aho sai nopeasti myös yritysasiakkaita, kuten julkista liikennettä, oppilaitoksia ja ravintoloita.

Ahon kanssa verstaassa työskentelee vuokratuoliyrittäjänä verhoilija Elisa Suhonen, 33.

Hän tuli verstaalle kaksi vuotta sitten oppisopimuskoulutukseen liittyvässä harjoittelussa. Juuri tuolloin Aho oli kerryttänyt yritykselleen niin sanotun positiivisen ongelman:

– Deadlinet paukkuivat päälle. Valvoin yöt miettien, mistä löytäisin tekijän, sillä en tuntenut ketään alan ammattilaista.

Niinpä opiskelujensa loppuvaiheessa ollut Suhonen perusti yrityksen Verhoomo Elisa Suhonen, ja yrittäjien yhteistyö alkoi.

Sanna Aho vaihtoi alaa ravintolatyöntekijästä nykyiseen ammattiin. Nyt hän opiskelee työn ohessa verhoilijan kisälliammattitutkintoa. Seuraava tähtäin on taloushallinnon opiskelu. Elisa Suhosella on taustalla myös merkonomin yrittäjyyspainotteinen tutkinto sekä töitä päiväkodissa.

Tikkiverstaan verhoilema, vaahtomuovilla pehmustettu tuoli maksaa keskimäärin 500–600 euroa, kankaan hinnasta riippuen.

Yrittäjät eivät koe halpishuonekaluja kilpailijoikseen.

– Pahin kilpailija on varmaankin etelänmatka. Perhe saattaa pohtia, laittaako rahansa matkaan vai sohvan uudelleenverhoiluun. Kilpailija verhoiluyritykselle on myös uusia laatuhuonekaluja myyvä yritys.

Yksityisasiakkaissa on kaksi pääryhmää: 50+-ikäiset, jotka ovat aikoinaan investoineet laadukkaisiin huonekaluihin ja haluavat uusia verhoilun. Kasvava ryhmä ovat nuoret parit, jotka ovat ostaneet kirpputorilta tai netistä kalusteen tai saaneet sellaisia perintönä, ja satsaavat yksilölliseen sisustukseen.

Tilaustöiden lisäksi Aho ja Suhonen hankkivat itsekin vanhoja tuolirunkoja, verhoilevat ne ja laittavat myyntiin näyteikkunaan. Myynnissä on myös paikallisten käsityöläisten ja taiteilijoiden tuotteita, kuten keittiötekstiilejä, tarjoiluvateja ja -leikkuulautoja, grafiikkaa, tyynynpäällisiä, lampunvarjostimia ja naisten asusteita.

Yksityisasiakkailla on muutama sesonki. Isoin on ylioppilasjuhlat, jota ennen perhe haluaa kotinsa kuntoon. Keväällä uusitaan veneiden sekä asuntoautojen ja -vaunujen verhoiluja. Myös kesälomilla kohennetaan koteja ja mökkejä. Joulunalusaika on kolmas sesonki.

Töitä on kummallakin yrittäjällä riittävästi. Työpäivät saattavat ajoittain venyä, mutta kumpikin pyrkii siihen, että pääsee viideltä kotiin ja saa aikaa harrastuksille ja läheisille.

Yrityksen Google-arvioinneissa huomiota kiinnitti Sanna Ahon opettajapuolison ja kolmen lapsensa isän kommentti: Rakastan tämän paikan omistajaa!