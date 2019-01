"Jyväskylä kiinnostaa kasvuyrittäjiä kovasti" – 11 yritystä laajensi kaupunkiin sijoittumispalveluiden kautta viime vuonna

Business Jyväskylän sijoittumispalvelut auttoivat 11 yritystä laajentamaan liiketoimintaansa Jyväskylään viime vuonna. Työ poiki noin 80 uutta työpaikkaa ja toi Jyväskylään 4,1 miljoonan euron arvosta uusia investointeja.

Business Jyväskylä on Jyväskylän kaupungin yksikkö, jonka tehtävänä on vahvistaa elinkeinokentän verkostoja ja edistää yritysten kasvua.

– Kun yritykset asettuvat tänne ja ryhtyvät hommiin, työpaikkojen määrä yleensä lisääntyy useilla, kymmenilläkin työntekijöillä sijoittumista seuraavien vuosien aikana, sijoittumispalveluiden johtaja Harri Heinänen kertoo tiedotteessa.

– Usein myös toimitilaneliöiden tarve kasvaa toiminnan ja uusien rekrytointien myötä. Vaikutukset talouteen tapahtuvat lähes poikkeuksetta pitkällä aikajänteellä.

Business Jyväskylän sijoittumispalvelut houkuttelee uusia investointeja ja yrityssijoittumisia Jyväskylään Keski-Suomen maakunnan ulkopuolelta. Kohderyhmänä ovat kasvuyritykset toimialasta riippumatta..

– Jyväskylä kiinnostaa kasvuyrittäjiä kovasti. Meillä on Jyväskylässä hyvä vauhti taloudessa edelleen ja toteutuneiden sijoittumisten määrä on ilahduttavan hyvä. Uudet yritykset täydentävät jo entisestään hyvää palvelutarjontaa kaupungissamme, Heinänen sanoo.

Yksi Jyväskylään vuonna 2018 sijoittuneista yrityksistä on Grenkeleasing Oy, joka on Euroopan markkinajohtaja IT-leasing-palvelualalla. Grenke on itsenäinen rahoitusyhtiö, joka rahoittaa irtainta omaisuutta (muun muassa IT-laitteita) ja tarjoaa niitä loppuasiakkaille jälleenmyyjiensä kautta. Yhtiöllä on 32 maassa yli 120 toimipistettä.

Jyväskylän Lutakossa Grenkeleasing Oy aloitti toukokuussa 2018.

– Sijoittuminen Jyväskylään on sujunut erittäin hyvin. Myynnillistä kasvua on saatu aikaan vajaan vuoden läsnäolon aikana, kertoo Grenkeleasing Oy:n toimitusjohtaja Riku Jokela.

– Jyväskylä on yksi meidän suurista markkina-alueista Oulun, Turun ja pääkaupunkiseudun lisäksi.

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.