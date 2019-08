Jyväskylä on houkutteleva kaupunki asuntosijoittajalle – väestö kasvaa ja vuokrat nousevat

Jyväskylä on yksi Suomen mielenkiintoisimmista asuntosijoituskaupungeista. Sijoittamiselle luo hyviä edellytyksiä väestön kasvu sekä vuokrien ja asuntojen hintojen positiivinen kehitys.

Tällaiseen lopputulokseen on päästy rahoituspalveluiden vertailusivusto VertaaEnsin.fi:n tekemässä analyysissa. Siinä on listattu kymmenen mielenkiintoista asuntosijoituskaupunkia Suomessa suurten kasvukeskusten ulkopuolelta.

Analyysin top 10 -listalle ylsivät Turku, Seinäjoki, Jyväskylä, Oulu, Rovaniemi, Joensuu, Porvoo, Lappeenranta, Pori ja Rauma.

– Asuntosijoittamisessa kaupunkien ja alueiden välinen vertailu on erittäin suositeltavaa. Esimerkiksi kaupunkien keskustoissa bruttovuokratuotto on usein keskimääräistä matalampi, mutta riski tyhjistä kuukausista on pieni, sanoo VertaaEnsin.fi:n toimitusjohtaja Jussi Valsta.

Hän muistuttaa, että myös muuttotappiokaupungeissa, asuntosijoittajien riski tyhjistä kuukausista on suurempi.

– Vuokratuottoprosentin perusteella jokin kaupunki saattaa vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta, mutta pitkäjänteinen asuntosijoittaja sijoittaa alueelle jossa väestökehitys on positiivinen.

Jyväskylässä väestö kasvoi viime vuonna 1,8 prosenttia eli noin 2 500:n ihmisen verran. Jyväskylän neliövuokrat nousivat 1,5 prosenttia, ja asuntojen hinnat nousivat 0,16 prosenttia.

– Useissa pienemmissä kaupungeissa, kuten Kouvolassa, Kotkassa ja Kajaanissa väestö taas väheni keskimäärin 1,5– 2 prosentin verran vuoden aikana.

Analyysissä korostetaan, että sijoittajan on tärkeää aina miettä, mihin alueille kannattaa sijoittaa.