Jyväskylä saa 5G-verkon Suomen ensimmäisten kaupunkien joukossa – kännykän nettinopeus 10-kertaistuu

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila lupaa, että Elisa avaa toimivan 5G-verkon Jyväskylässä ensi vuoden alkupuolella. Se mahdollistaa esimerkiksi älypuhelimen käyttäjälle noin kymmenen kertaa nykyistä nopeamman nettiyhteyden.

– Älypuhelimilla asiakkaamme pääsevät nauttimaan nopeutuvista yhteyksistä kuitenkin vasta ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, jolloin 5G-puhelimet tulevat kauppoihin. Joten sinne asti täytyy malttaa odottaa, Mattila sanoo.

Valtio myi maanantaina päättyneessä mobiiliviestinnän taajuushuutokaupassa 5G-taajuuksia yhteensä 77,6 miljoonalla eurolla kolmelle suurimmalle operaattorille eli Telialle, Elisalle ja DNA:lle. Elisa osti taajuuksia 26,3 miljoonalla eurolla.

–Kaiken kaikkiaan Elisa investoi 5G-tekniikkaan tulevina vuosina useita satoja miljoonia euroja.

Uusi tekniikka odottaa siis jo oven takana. Kannattaako älypuhelimen vaihtoa miettivän siirtää ostaminen ensi vuoteen, jolloin voi hankkia 5G-puhelimen?

– Se pitää jokaisen harkita itse. Toki 4G-puhelimetkin toimivat vielä pitkään, Mattila muistuttaa.

Joka tapauksessa jyväskyläläiset pääsevät nauttimaan nopeutuvista yhteyksistä eturintamassa, sillä Elisa on jo rakentanut 5G-val­miudet Suomessa Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän mobiiliverkkoihin.

– Parannamme yhteyksiä Jyväskylässä jo tässä kuussa, kun otamme käyttöön uuden 5G-­ready-palvelun. Käytännössä kyse on 4,5G-verkosta.

Suomessa, Virossa ja muutamassa muussa maassa toimiva Elisa työllistää noin 5 000 ihmistä. Jyväskylässä Elisa on palkannut 12 uutta työntekijää lähinnä ict-palveluihin, mikä nostaa elisalaisten määrän kaupungissa yli sataan.

– Suuri osa työntekijöistämme voi itse valita paikkakunnan, missä haluaa työskennellä. Jyväskylässä on alan osaamista ja moni haluaa jäädä tänne töihin.

Elisa on edelläkävijä etätyön hyödyntämisessä Suomessa. Keskimäärin etätyötä tehdään Elisassa 1,5 päivää viikossa.

– Olemme opetelleet etätyön tekemistä jo pitkään, ja meillä on siitä erittäin hyviä kokemuksia. Henkilöstömme on oppinut siihen, että meillä kaikkein olennaisinta ei ole laskea tehtyjä työtunteja vaan sitä, mitä on saanut aikaan.

Mattilan mukaan Elisan henkilöstökyselyistä selviää, että myös työntekijät ovat sangen tyytyväisiä mahdollisuuteen tehdä etätyötä.

– Henkilöstömme on paljon tekemisissä keskenään virtuaalisesti esimerkiksi videoyhteyk­sien kautta. Sen lisäksi on tärkeää, että ihmiset kohtaavat konttorilla kasvotusten aika ajoin. Pyrimme varmistamaan myös sen.

Elisan kilpailija Telia osti hiljattain ruotsalaisen mediayhtiön Bonnierin televisioliiketoiminnan. Toimitusjohtaja Mattilan mukaan Elisa ei ole kiinnostunut laajentamaan toimintaansa perinteiselle media-alalle.

– Meidän tavoitteenamme ei ole ostaa tai perustaa yhtiöitä, jotka harjoittavat journalismia ja mainosten myyntiä, Mattila linjaa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että Elisa Viihde -palvelun kautta yhtiö on mukana elokuviin ja tv-sarjoihin liittyvässä liiketoiminnassa.

– Maksamme kymmeniä miljoonia euroja tekijänoikeusmaksuja. Panostamme myös vahvasti kotimaiseen draamaan.