Jyväskyläläinen Crazy Town laajentaa Helsinkiin ja luo suoran yhteyden Kiinaan – Peter Vesterbacka pienosakkaaksi yhtiöön

Jyväskyläläinen yrittäjien ja etätyöläisten yhteisö Crazy Town alkaa operoida Helsingissä sijaitsevan kiinalaisen We+ Kaapeli coworking-tilan toimintaa ja sisältöjä avaimet käteen -palveluna. Crazy Town ja We+ tarjoavat yritysten käyttöön yhdessä yli 60 coworking -kohteen verkoston.

Coworking tarkoittaa yhteisöä, aktiivista verkostoitumista ja yhteistä tekemistä.

Crazy Town on yritys, jonka jäsenistöön lukeutuvat 200 kasvuhaluista yritystä toimivat Jyväskylässä, Tampereella, Porissa sekä Hämeenlinnassa. Jyväskylässä Crazy Town toimii Anttilan entisen tavaratalon yläkertaan saneeratuissa tiloissa.

Työskentely freelancerina, yksinyrittäjänä, mikroyrityksessä tai startupissa on arkea yhä useammalle suomalaiselle. Työtä tehdään alustoissa ja verkostoissa ilman perinteisiä työntekijä-työnantajasuhteita. Jatkuvan elinikäinen oppimisen merkitys korostuu. Myös isompien yritysten etätyöntekijät kaipaavat uudenlaista ympäristöä.

We+ on Kiinan johtavia coworking-toimijoita. Helsingin Kaapelitehtaalla sijaitseva We+ Kaapeli on yrityksen ensimmäinen kohde Euroopassa. Kiinassa We+:lla on yli 60 coworking-tilaa 16 kaupungissa, muun muassa Shanghai, Peking, Xian, Hangzhou, Shenzhen ja Guangzhou.

We+:n Suomeen tuoneet Peter Vesterbacka ja Kustaa Valtonen näkevät yhteistyön tuovan lisää mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille sekä We+-verkostolle Kiinassa ja ympäri maailmaa. He haluavat auttaa suomalaisia yrityksiä kansainväliseen kasvuun, tuoda yrityksiä maailmalta Suomeen ja rakentaa yhteistyöverkostoja erityisesti Suomen ja Kiinan välille.

– Näemme, että Crazy Town on hyvä yhteisö ja kokenut kumppani tähän, Vesterbacka sanoo.

We+ Kaapeli on ensimmäinen operointisopimus Crazy Townille. Tarkoitus on luoda vastaavia kumppanuuksia myös muiden tilojen ja kiinteistötoimijoiden kanssa.

– Yhteisöllisissä työtiloissa ei ole kyse vuokrabisneksestä. Tärkeintä on auttaa yrityksiä ja tiimejä tekemään yhteistyötä, jakamaan resursseja ja oppimaan toinen toisiltaan, Crazy Townin toimitusjohtaja Mikko Markkanen sanoo.

Vesterbackan ja Valtosen avulla Crazy Town ja We+ käynnistävät China Caravan -ohjelman, joka tuo yhteen kasvuhaluiset yritykset, rahoittajat, oppilaitokset ja osaamisyhteisöt Suomessa sekä vie ne Kiinan markkinoille.

Vesterbackan ja Valtosen sijoitusyhtiö tuli samalla osakkaaksi Crazy Towniin alle 10 prosentin osuudella. Crazy Townin pääomistajia ovat Markkanen ja Toni Pienonen yhteensä noin 70 prosentin omistuksella.

Markkasen mukaan uusi sijoitus toimii lähtölaukauksena Crazy Townin seuraavalle rahoituskierrokselle, johon haetaan mukaan työelämän ja työtilojen muutoksesta sekä kansainvälisyydestä kiinnostuneita sijoittajia.

Crazy Town osallistuu tänä vuonna myös Kasvu Openiin, jossa se tavoittelee miljoonan arvoista sijoittajien suosikki -rahoitusta.