Jyväskyläläinen Firstbeat kasvaa kiivaasti, sillä työhyvinvointi ei ole enää vain johdon luksusta – analyyseja tehdään jo isolle joukolle

– Meillä menee vahvasti, ei voi muuta sanoa.

Näin vastaa jyväskyläläisen Firstbeatin toimitusjohtaja Joni Kettunen kysymykseen siitä, miten yrityksellä menee.

Heti perään hän epäilee, pitäisikö hänen pitäytyä toimitusjohtajien perinteisessä kielessä – siinä, jossa hyvää tai erinomaista sanotaan erittäin tyydyttäväksi.

Ei pidä erehtyä luulemaan, että Kettunen jotenkin isottelisi. Olen haastatellut Kettusta useita kertoja viime vuosina, ja hän antaa edelleen hieman ujon vaikutelman.

Sydämen sykevälianalyyseihin erikoistuneella Firstbeatilla menee myös lukujen perusteella vahvasti. 17 vuotta toimineen yrityksen liikevaihto on kaksinkertaistunut kahden vuoden välein – henkilöstömäärä on kasvanut liki samaa tahtia. Liikevaihto nousi viime vuonna noin 40 prosenttia edellisvuoden 9,9 miljoonasta eurosta. Tarkemmat luvut puuttuvat, sillä yhtiön tilinpäätös ei ole valmistunut.

Se tiedetään jo, että yhtiön tulos oli viime vuonna voitollinen monen edeltävän vuoden tapaan. Tulosta on tullut mukavasti siitä huolimatta, että yhtiö on investoinut vuosittain kasvuun isoja summia.

Yhtiö palkkasi viime vuonna noin 30 uutta työntekijää ja rekrytointitahti on jatkunut hurjana myös vuoden ensimmäisinä viikkoina. Yhtiö työllistää jo 135 ihmistä, joista yli 100 kotipaikkakunnallaan Jyväskylässä. Se tietää nousua 70 suurimman yritystyönantajan joukkoon Keski-Suomessa.

– Meillä on koko ajan haku päällä, että saisimme tänne lahjakkaita ihmisiä oppimaan. Kuukauden sisällä meillä on ollut päällä 20 rekryä. Yritämme palkata työntekijät aina tänne, jos löytyy riittävää osaamista. Pääkaupunkiseudulla osaajia löytyy helpommin, mutta haluamme vahvistua erityisesti Jyväskylässä, Kettunen kertoo.

Jyväskylässä toimii Firstbeatin tärkeitä yhteistyökumppaneita.

– Yliopisto ja kilpaurheilun tutkimuskeskus Kihu ja laboratoriot ovat lähellä, Kettunen kiittelee.

Firstbeatissa noin 50 henkeä tekee tutkimus- ja kehitystyötä. Viime aikoina myös markkinoinnin merkitys on korostunut rekrytoinneissa.

Firstbeat on ollut todellinen vuokraisännän unelma, sillä yritys on tarvinnut lisää tilaa tiuhaan. Viimeksi tammikuussa se vuokrasi noin 200 neliötä laajentumistilaa Yliopistonkadulta entisestä puhelintalosta, joka siirtyi viime vuoden lopulla olympiavoittaja Samppa Lajusen hallinnoiman Samla Capitalin rahaston omistukseen.

Firstbeat on kasvanut kaikilla toimialoillaan. Niistä suurin on työhyvinvointi.

Yhtiön kehittämällä hyvinvointianalyysilla on jo satoja tuhansia käyttäjiä. Suurin asiakas on peräti 30 000 hengen työyhteisö.

– Joskus aiemmin meidän mittauksemme olivat johdon luksusta tai kuntoutettavien työntekijöiden testausta, mutta nyt niitä tehdään yrityksissä todella laajalle joukolle, varatoimitusjohtaja Juho Tuppurainen kuvailee.

Datan hyödyntämisessä onnistutaan Kettusen mukaan koko ajan paremmin. Aluksi menetelmän käyttö oli painottunut enemmän mittaukseen ja tutkimukseen, mutta nykyisin painopiste on laajamittaisesti sovellettavissa palvelutuotteissa.

Yrityksille henkilöstön hyvinvoinnista on tullut entistä tärkeämpää.

– Kymmenen vuotta sitten oli helpompi investoida koneisiin ja saada muutaman prosentin tuottavuuden kasvu. Nyt on huomattu, että henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisestä hyöty on paljon suurempi, Kettunen sanoo.

Työhyvinvointi on edelleen rajusti kasvava bisnes, jolta Firstbeat odottaa paljon.

– Tulevaisuus on täynnä kasvun mahdollisuuksia, Tuppurainen tuumii.

Kettunen ja Tuppurainen eivät puhu kilpailijoista, vaan korostavat keskittymistä omaan tekemiseen.

– Jotta olemme maailman parhaita, ei meidän ole vara vilkuilla muita, vaan pelata omaa peliämme. Suurin juttu on, että pystymme tuottamaan hyviä asioita ja arvoa asiakkaille. Sitä kautta saamme myös lisää liikevaihtoa, Kettunen selvittää.

– Kannattaa tehdä hyvin, sillä kukaan ei halua ostaa huonoa laatua. Ei paska laatu skaalaudu, hän lisää ja toivoo heti perään, ettei tämä lause ole ainoa, joka jää lukijoille tästä jutusta mieleen.

Firstbeat on saanut harvinaisen hyvää asiakaspalautetta.

– Kuukausittain 96–97 prosenttia asiakkaistamme suosittelee meitä, Kettunen kertoo.

Firstbeatin johtokaksikko unelmoi takavuosina, että yhtiöllä on joskus sata työntekijää. Nyt kun lukema on komeasti ylitetty, Kettunen ja Tuppurainen eivät enää puhu tarkoista numeraalisista tavoitteista.

– Olemme jo saaneet tosi paljon aikaan ja bisneksemme on kestävällä pohjalla. Tavoitteemme on nousta aidosti isoksi yhtiöksi. Haluamme olla kohtalon haltija. Haemme ja teemme kasvua, Kettunen linjaa.

Hän pitää mahdollisena, että yhtiön liikevaihto kaksinkertaistuu jatkossakin parin vuoden välein.

Firstbeatista on tullut entistä enemmän työntekijöiden oma yhtiö, sillä avainhenkilöt on otettu omistajiksi. Kaikkiaan yhtiöllä on 40 omistajaa, joista Joni Kettunen on pääomistaja. Yhtiön alkuperäisiin osakkaisiin kuuluva professori Heikki Rusko on vähentänyt omistustaan yhtiössä.

Jyväskyläläisestä osaamisesta ponnistavalla yhtiöllä on suuria yhteistyökumppaneita. Huippu-urheilussa Firstbeatin sykevälianalyysia hyödyntää harjoittelun ja palautumisen optimoinnissa jo yli tuhat huippujoukkuetta, esimerkiksi jääkiekon NHL-liigassa 17 eli yli puolet kaikista joukkueista.

Pohjois-Amerikassa yhtiöllä on vahva asema myös NBA-koripalloliigassa. Tuorein aluevaltaus on amerikkalaisen jalkapallon NFL-liiga, josta Firstbeat on saanut asiak­kaikseen jo kolme seuraa.

Jalkapallon Mestareiden liigan joukkueista joka neljäs käyttää harjoittelussa Firstbeatin palvelua. Englannin Valioliigassa yhtiön asiak­kaita ovat esimerkiksi Arsenal, Manchester City, Manchester United ja Tottenham.

– Länsimaissa lähes jokaisessa huippusarjassa on meidän asiakkaitamme,Tuppurainen kertoo.

Yhtiö on päässyt myös Kiinan markkinoille. Siellä toistakymmentä eri lajien maajoukkuetta hyödyntää Firstbeatin palvelua.

Firstbeatin teknologiaa sisältäviä kuluttajatuotteita on yli 100, ja yhtiön analytiikkaan perustuvia ominaisuuksia on noin kymmenen eri laitevalmistajien tuotteissa. Nämä ominaisuudet analysoivat kehosta mitattua tietoa.

Eniten Firstbeatia käyttää yhdysvaltalainen Garmin, jolla on yli 30 tuotetta, joissa on Firsbeatin kehittämiä ominaisuuksia. Muita suuria kumppaneita ovat esimerkiksi Suunto, Huawei, Samsung, Sony ja TomTom.

Ensimmäinen Firstbeatin teknologiaa sisältävä tuote oli vuonna 2004 julkaistu kotimaisen Suunnon sykemittari (Suunto t6), johon on integroitu Firstbeatin kehittämä sykevaihtelun analyysiin perustuva malli kehon toiminnoista. Firstbeatin ja Suunnon yhteistyö jatkuu edelleen.

Uusiksi kumppaneiksi tulivat viime vuonna huippukellojen valmistajat MontBlanc ja Withings.

Älykellomarkkinoilla koettiin melkoista hypetystä kolmisen vuotta sitten, mutta markkinat eivät lähtenetkään vetämään odotetusti.

– Laskun jälkeen älykellomarkkinat ovat lähteneet tasaiseen kasvuun. Tuotteet ovat tulleet paremmiksi, ja kuluttajat pystyvät hyödyntämään niitä enemmän kuin muutama vuosi sitten, Kettunen sanoo.

Tuotteiden lisäarvo syntyy Firstbeatissa.

– Tuotteiden sisältämän analytiikan suunnittelusta iso osa tehdään meillä, Kettunen kertoo.

Hän kokee, että Firstbeatilla on vastuuta miljoonien ihmisten hyvinvoinnista.

– Teknologiamme avulla ihmiset oppivat itsestään paljon.