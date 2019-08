Jyväskyläläinen Go On Finland osti osan KaJa Consulting Oy:sta

Jyväskyläläinen henkilöstöpalveluyritys Go On Finland on ostanut osakkuuden pirkkalalaisesta KaJa Consulting Oy:sta. Se toimii tästä eteenpäin nimellä Go On Asiantuntijapalvelut.

KaJa Consultingin partnerit Kati Kulin ja Janne Korhonen siirtyvät Go Onin palkkalistoille. Kulin on nimitetty ketjun henkilöstöjohtajaksi ja Korhonen digitaalisen oppimisympäristö Go On Akatemian rehtoriksi.

– Jatkossa molemmat toimivat myös meidän johtoryhmän jäseninä. Heidän ammattitaidollaan pystymme entistä paremmin tukemaan paikallisia yrittäjiämme ja kehittämään toimintakulttuuriamme, toteaa Go On Yhtiöiden toimitusjohtaja Kimmo Salminen.

Asiantuntijapalveluiden kautta Go On pyrkii vahvistamaan asemaansa henkilöstöpalvelualan kasvajien joukossa. Asiantuntijapalvelut toimivat jatkossa paikallisten yrittäjien tukena erityisesti suorahakujen ja haastavien rekrytointien sekä henkilöstökoulutuspalveluiden osalta.

–Tavoitteemme on jakaa osaamistamme kaikille toimipisteille, jolloin pystymme ketjuna esimerkiksi toteuttamaan haastavia rekrytointeja sekä headhuntingia entistä tehokkaammin, sanoo Janne Korhonen.

Go On Yhtiöt on yrittäjävetoinen, franchising-periaatteella toimiva valtakunnallinen yritysketju. Sen palveluihin kuuluvat henkilöstövuokraus, rekrytoinnit, suorahaku, soveltuvuusarvioinnit ja koulutus.

Go Onilla on toimipiste seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pirkanmaa, Pori, Raahe, Rovaniemi, Seinäjoki, Turku, Uusimaa, Vaasa, Vantaa ja Ylivieska.

Go On Finlandin liikevaihto oli viime vuonna 2,2 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 685 000 euroa.