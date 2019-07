Jyväskyläläinen Ilmastointi Ässät Oy hakeutui konkurssiin

Jyväskyläläinen Ilmastointi Ässät Oy on asetettu konkurssiin velallisen omasta hakemuksesta Keski-Suomen käräjäoikeudessa torstaina. Konkurssihakemuksen mukaan yhtiö on maksukyvytön ja velkaa on kaikkiaan noin 260 000 euroa.

Yhtiön suurimmat velkojat ovat Veritas Eläkevakuutus (noin 144 000 euroa), tekninen tukkukauppa Ahlsell Oy (noin 90 000 euroa) ja Verohallinto (noin 24 000 euroa). Hakemuksessa ilmoitettu yrityksen varallisuus on arviolta 25 000 euroa.

Palokassa toimitiloja pitävä Ilmastointi Ässät Oy tuottaa ilmanvaihdon mittauksia ja säätöjä. Yhtiön palveluihin kuuluu myös huollot ja asennukset sekä LVI-tarvikkeiden myynti.

Yhtiön maaliskuussa 2018 valmistuneessa tilinpäätöksessä liikevaihto oli noin 1,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 23 000 euroa. Yhtiö työllistää noin 20 ihmistä.