Jyväskyläläinen Memorandum Unlimited pääsi koulutusteknologian kiihdyttämöohjelmaan

Jyväskyläläinen historia- ja kulttuurikohteiden sovelluksia tuottava Memorandum Unlimited Oy on valittu xEdu EdTech -kiihdyttämön kuluvan kevään ohjelmaan. Kiihdyttämöön valitaan yrityksiä kahdesti vuodessa kolme kuukautta kestävään valmennusohjelmaan.

– Ohjelma kestää kolme kuukautta ja vaatii meiltä vahvaa sitoutumista. Uskomme xEdun avaavan meille uusia ovia, sekä vahvistavan pedagogisia elementtejä sovellustuotannossamme, sanoo Memorandumin toimitusjohtaja Elina Rauhala tiedotteessa.

xEdu on Helsingissä toimiva koulutusteknologian kiihdyttämöohjelma kansainvälisille startup-yrityksille, jotka luovat uudenlaisia oppimisen ja opetuksen työkaluja. xEdu avustaa myös yrityksiä rahoituksen hankkimisessa sekä mahdollistaa tuotteiden yhteiskehittämisen ja testauksen pääkaupunkiseudun oppilaitosten kanssa.

Memorandum hyödyntää toiminnassaan AR-teknologiaa kohteiden elävöittämisessä tarinankerronnan välineenä. Yritys on toteuttanut muun muassa Discover Jyväskylä -sovelluksen Jyväskylän kaupungille ja Local Hostel -sovelluksen the Local Culture Hostel and Cafélle.

Yritys tavoittelee voimakasta kansainvälistä kasvua.