Jyväskyläläinen Petri Salminen mielii Suomen Yrittäjien johtoon

Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen tavoittelee Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajuutta. Keski-Suomen Yrittäjien hallitus ilmoitti maanantaina Salmisen ehdolle asettamisesta.

– Minulle on viime kuukausina esitetty useaan otteeseen kysymyksiä ja toiveita ehdokkuuteeni liittyen, joten siltä osin ajatus on kytenyt jo hetken aikaa. Lopullinen ratkaisu vaati kuitenkin runsaasti pohdintaa, sillä jo ehdokkuus, mutta etenkin valituksi tuleminen tarkoittavat syvää sitoutumista varapuheenjohtajan tehtävään. Tällä on luonnollisesti vaikutusta sekä yritystoimintaan että muuhunkin ajankäyttöön. Itselleni oli myös erittäin tärkeää, että puolisoni Anna-Maija Itäranta on ollut alusta saakka vahvasti ehdokkuuteni tukena, Salminen kertoo tiedotteessa.

Kärkiteemakseen Salminen on linjannut omistajuuden esiin nostamisen yhteiskunnassa ja Suomen Yrittäjien toiminnassa.

– Erityisesti haluan nostaa esille yrittäjämäisen omistajuuden merkitystä, sillä jos jokin yksittäinen asia yhdistää yrittäjiä yrityksen kokoon tai toimialaan katsomatta, on se nimenomaan omistajuus ja siihen liittyvä vastuullisuus. Yhteiskunnallisessa keskustelussa yrittäjien kasvollista omistajuutta ei selvästikään tunnuta vielä täysin ymmärrettävän. Yrittäjävetoisten yritysten omistajuus on syvää vastuuntuntoa yrityksen ja sen työntekijöiden menestymisestä. Tämä tulisi huomattavasti nykyistä paremmin yhteiskunnassa tiedostaa, Salminen sanoo.

Valinta lokakuussa

Keski-Suomen Yrittäjien hallitus on päättänyt myös asettua tukemaan Suomen Yrittäjien istuvaa puheenjohtajaa Jyrki Mäkystä kolmannelle kaudelle. Mäkysen toimintaan puheenjohtajana on oltu Keski-Suomessa tyytyväisiä.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien yhteydessä järjestettävässä liittokokouksessa Turussa 19. lokakuuta.