Jyväskyläläinen Petri Salminen pyrkii Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi

Jyväskyläläinen yrittäjä Petri Salminen, 39, lähtee ehdolle Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi. Järjestölle valitaan uusi vetäjä ensi syksynä Jyväskylässä pidettävässä liittokokouksessa, sillä kolmatta kautta istuva nykyinen puheenjohtaja Jyrki Mäkynen ei voi sääntöjen mukaan enää asettua ehdolle.

– Jos minut valitaan puheenjohtajaksi, niin tulen edistämään kaudellani erityisesti vastuulliseen omistajuuteen liittyviä teemoja. Toinen tärkeä asia on Suomen Yrittäjien toiminnan uudistamisen jatkaminen, Salminen pohtii.

Hän tuntee ennestään erinomaisesti valtakunnallisen yrittäjäjärjestön toiminnan, sillä hän on toiminut sen varapuheenjohtajana puolitoista vuotta.

– Onhan tämä ollut melkoinen näköalapaikka. Valtakunnassa on ollut kaudellani useammat vaalit ja kolme hallitusta, joista kaksi on eronnut. Myös työmarkkinoilla on tapahtunut paljon. Vaikuttamisen paikkoja siis riittää.

Keski-Suomen Yrittäjien hallitus valitsi Petri Salmisen puheenjohtajaehdokkaakseen kokouksessaan helmikuun alussa. Hän on valtakunnallisesti ensimmäinen ehdokas, joka on kilpailuun ilmoitettu.

– Alunperin ajattelin, että päätös asiasta tehtäisiin myöhemmin keväällä tai alkukesällä. Kyselyitä ja pyyntöjä on kuitenkin tullut niin paljon, että päätin aikaistaa päätöstäni.

Yleensä Suomen Yrittäjien puheenjohtajuutta on tavoitellut 3–6 ehdokasta, joten kilpailijoita Salmiselle lienee tulossa. Jyväskylän liittokokous pidetään 16.–17. lokakuuta ja viimeiset ehdokkaat voivat ilmoittautua vielä paikan päälläkin. Todennäköisesti ehdokasasetelmat ovat kuitenkin selvillä jo hyvissä ajoin ennen liittokokousta.

Suomen Yrittäjillä on 20 aluejärjestöä ja 58 toimialajärjestöä, jotka valitsevat liittokokousedustajat. Järjestöjen äänimäärät puheenjohtajavaalissa määräytyvät niiden jäsenmäärien mukaan.

Näin ollen ratkaisevaa valtaa käyttävät suurien kaupunkien ja muiden jäsenmäärältään isojen yrittäjäjärjestöjen edustajat. Keskeiseen rooliin valinnassa nousevat perinteisesti Uudenmaan, Helsingin, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan äänet.

– Käyn mielelläni esittäytymässä yrittäjille eri puolilla Suomea aina kun tilaisuus tulee. Toivottavasti puheenjohtajaehdokkaille järjestetään myös yhteinen kiertue.

Siviilissä Petri Salminen toimii toimitusjohtajana yhden miehen yrityksessään Salminen & Tikka Oy:ssä. Johtamisen ja myynnin kehittämisyhtiö on perustettu vuonna 2004.

Hän on lisäksi mukana Äänekosken Suolahden teollisuuskylässä toimivassa perheyrityksessä, AJ-Tools Oy:ssä. Se on konepaja, joka on erikoistunut ohutlevytyökalujen valmistukseen.

Salminen toimii myös neuvonantajan roolissa PowerMarkkinointi Oy:ssä, joka suunnittelee ja toteuttaa sähköisten kanavien markkinointia pääosin yritysten välisissä kaupoissa.

Hän on toiminut aiemmin Jyväskylän Yrittäjien puheenjohtajana vuosina 2014–2016 ja Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtajana 2016–2018.

– Kun lähdin yrittäjien edustajaksi luottamustyöhön vuonna 2014, niin päätin keskittyä täysillä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Näin olen myös tehnyt ja olen jättänyt tietoistesti toiminnan omassa yrityksessä vähän taka-alalle. Yrittämiseen ennätän keskittyä täysipainoisesti myöhemmin.