Jyväskyläläinen Protacon osti ohjelmistoyhtiö SW-Developmentin

Jyväskyläläinen teknologiayhtiö Protacon Technologies Oy on ostanut ohjelmistoyhtiö SW-Development Oy:n (SWD).

– SWD:n palvelut täydentävät teollisuuden digitalisaation tarjontaamme. Kauppa on myös jatkumoa yritysten yhteistyölle, kertoo Protaconin toimitusjohtaja Veli-Matti Nurminen.

SWD on erikoistunut lean-toimintamallia hyödyntävän teollisuuden toimitusketjun, tuotannonsuunnittelun ja simuloinnin ohjelmistoihin ja konsultointiin. Yhtiön kotipaikka on Tampere ja sillä on toimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa, Venäjällä sekä Baltiassa.

– Siirtyminen osaksi Protaconia avaa uusia mahdollisuuksia, kun voimme suunnitella liiketoiminnan kansainvälistymistä pitkällä tähtäimellä, kuvailee SW-Development Oy:n toimitusjohtaja Timo Salomäki.

SW-Development Oy työllistää noin 30 henkilöä. Yhtiön huhtikuun 2018 tilinpäätöksen liikevaihto oli noin 2 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 26 000 euroa.

Protacon Technologies Oy:n vuoden 2018 liikevaihto oli noin 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 770 000 euroa. Yhtiö työllistää noin 110 ihmistä.