Jyväskyläläinen jättiprojektien vetäjä Fimpec myytiin – yritys aikoo palkata lisää ammattilaisia

Jyväskyläläinen rakennuttamisen ja projektinjohdon asiantuntijayritys Fimpec Oy on myyty.

Yhtiön uudeksi omistajaksi tulee suomalainen Smaragdus-konserni. Smaragduksen omistajina on suomalaisia ammattimaisesti sijoittavia yksityishenkilöitä ja yhtiöitä, joilla on merkittävää osaamista investointiprojekteihin liittyvästä liiketoiminnasta. Smaragdus-konserni on suomalaisen pääomasijoitusyhtiö Helmet Capitalin hallinnoima ja sen omistukseen kuuluu myös CTS Engtec-konserni, joka on Suomen johtavia teollisuuden suunnittelupalveluiden toimittajia.

Fimpecin aiemmista omistajista Timo-Pekka Aaltonen, Teppo Grén, Marko Mäkimartti ja Pekka Salomaa jatkavat yhtiön palveluksessa ja merkittävinä uuden konsernin henkilöosakkaina.

Fimpec toimii jatkossakin omana erillisenä yhtiönään. Sen toimitusjohtajana jatkaa Teppo Grén ja hallituksen puheenjohtajana Pekka Salomaa. Omistusmuutoksella ei ole henkilöstövaikutuksia. Jatkossa Fimpec kasvattaa henkilöstönsä määrää.

Vuonna 2009 perustettu Fimpecilla on lähes 60 työntekijää.

– Uuden omistusjärjestelyn ja ammattitaitoisen henkilöstömme avulla luomme pohjan Fimpecin entistä laajemmalle palvelutarjonnalle. Yrityksen jatkuvuuden varmistamme laajentamalla omistusta nykyisille avaintoimihenkilöille ja luomalla selkeitä urakehityspolkuja lahjakkaille tulevaisuuden tekijöille, Salomaa sanoo.

Fimpecin liikevaihto oli viime vuonna 7,1 miljoonaa euroa.

Fimpecin toiminnan juuret ja henkilöstön erityisosaaminen ovat metsä- ja energiateollisuuden investointiprojekteissa. Viimeisen kolmen vuoden aikana toimintaa on laajennettu toimitilarakennuttamiseen ja kiinteistökehitykseen sekä infrahankkeiden rakennuttamispalveluihin.

Fimpecin vastuulla oli kesällä 2017 valmistuneen Äänekosken biotuotetehtaan rakennuttaminen. Se on mukana myös monissa muissa suurhankkeissa, esimerkiksi Boreal Biorefin biojalostamon valmistelussa Kemijärvellä sekä Svezan sellutehdashankkeessa Venäjällä. Lahdessa sillä on iso rooli uuden voimalan rakennuttamisessa.

Pekka Salomaa on toiminut Uruguyayn kahden sellutehdashankkeen rakennuspäällikkönä. Puolitoista viime vuotta hän on toiminut Fimpec Uruguay S.A:n toimitusjohtajana ja ollut mukana satamaprojektissa ja ratahankkeessa, jotka liittyvät UPM:n Uruguayhin suunnittelemaan seuraavaan sellutehtaaseen.

Smaragdus Oy:n hallituksen puheenjohtajan Timo Hyvösen mukaan Fimpec on saavuttanut asemansa pitkäjänteisen työn ansiosta ja luonut hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle.

– Fimpecin laaja-alainen ja kattava osaaminen sekä vahvat ja pitkäaikaiset asiakassuhteet mahdollistavat toiminnan laajentamisen ja uusien palveluiden kehittämisen. Smaragdus-konsernin liikevaihto vuonna 2019 tulee olemaan jo selvästi yli 20 miljoonaa euroa, hän kertoo.