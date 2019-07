Jyväskyläläinen musiikkialan jakelun digitalisoija kisaa voitosta Kiinassa – pääpalkintona 130 000 euron potti

Jyväskyläläinen musiikkialan yritys Music.Info Finland Oy on valittu mukaan Ulkomaisen lahjakkuuden yrittäjyyskonferenssin (OTEC 2019) maailmanlaajuiseen kilpailuun Kiinaan.

Kyseessä on Kiinan suurin kansainvälinen startup-kilpailu. Kaikkiaan mukana on 23 yritystä, joista 11 on Kiinasta.

Seitsemättä kertaa järjestettävän kilpailun pääpalkintona on miljoonaa yuania eli noin 130 000 euroa. Lisäksi kilpailuissa menestyneillä yrityksillä on mahdollisuus saada viiden miljoonan yuanin eli 650 000 euron startup-laina.

Tiimit on valittu ympäri maailmaa järjestetyistä karsintakilpailuista. Karsintakilpailuja oli ympäri maailmaa 16:ssa eri maassa, joista Suomessa oli Pohjoismaiden ainoa karsinta. Loppukilpailu järjestetään Pekingissä 26. päivänä heinäkuuta.

– Loppukilpailuun pääsyllä on meille erittäin suuri merkitys. Alan ammattilaiset ja sijoittajat näkevät, että meillä on kasvupotentiaalia Kiinassa, Musicinfo-brändillä toimivan yhtiön toimitusjohtaja Kari Halttunen sanoo.

Musicinfo digitalisoi musiikkialan jakelua, mainontaa ja markkinointia. Yhtiön päämarkkina-alue on Kiina, jota se on avannut länsimaisille muusikoille.

– Strateginen kumppanimme on Kiinan suurin itsenäinen musiikkialan konserni, Taihe Music Group. Musicinfo jakelee, mainostaa ja markkinoi länsimaisten levy-yhtiöiden ja artistien musiikkia ja järjestää heille esiintymisiä Kiinassa, Halttunen kertoo.

Yhtiön ansio nojaa asiakkaiden maksamiin palvelumaksuihin. Nykyisin Musicinfon asiakaskannassa on yli 2 000 artistia yli 40 maasta, runsaat 10 000 musiikkikappaletta ja noin 300 musiikkivideota, joita yhtiö välittää ja jakelee suurimpiin kiinalaisiin digitaalisiin palveluihin.

Musiikkiala kasvaa Halttusen mukaan vauhdilla ja on suuressa murroksessa.

– Musicinfon nopea ja läpinäkyvä teknologia sekä laaja ja kasvava luotettujen kumppaneiden verkosto tarjoavat digitaaliseen murrokseen pitkäaikaisia kilpailuetuja, hän kehuu.

Tänä vuonna Musicinfon painopiste on myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiön tavoitteena on nostaa liikevaihto noin 20 miljoonan euroon vuoteen 2024 mennessä. Viime vuonna liikevaihtoa kertyi 215 000 euroa, joten tavoite on kova.

Yhtiö työllistää 20 ihmistä, joista 12 on kokoaikaisia. Jyväskylässä henkilöstömäärä on kymmenen.

Kasvua varten Musicinfo käynnistelee pääomakierrosta, jossa se tavoittelee yhtiöön 800 000 euron sijoituksia.

– Tarkoituksemme on perustaa tytäryhtiö Kiinaan, Halttunen kertoo.

Jos Kiinassa yhtiön näkymät ovat lupaavat, kotikaupungissa Jyväskylässä ymmärrystä ei ole löytynyt samalla tavalla. Halttusta harmittaa, että yritys ei saanut Business Jyväskylän yrityspalveluseteliä viime eikä tänä vuonna. 5 000 euron setelin sai tänä vuonna 38 yritystä.

– Eivät pisteet riittäneet Jyväskylän yritysseteliin, mutta riittivät 23:n kansainvälisen huipputiimin joukkoon Kiinaan, hän ihmettelee kotikaupungin suhtautumista yritykseen.

– Haimme yrityspalveluseteliä sijoitus- ja markkinointiviestintään. Olisimme käyttäneet sen viestintätoimiston palveluihin viimeistelemään markkinointiviestiämme. Nyt sitä olisi tarvittu Kiinassa, kun tapaamme sijoittajia ja muita huippuyrityksiä.

Halttunen huomauttaa, että kaupungin elinkeinoyksikkö Business Jyväskylä kehottaa julkisesti yrityksiä ajattelemaan isosti ja suuntaamaan kansainvälisille markkinoille, mutta ainakaan Musicinfoa se ei huomioinut yrityssetelien jaossa.