Jyväskyläläinen yritys valvoo yli 2000:ta kohdetta eri puolilla Suomea – Yrityksellä ei ole yhtään omaa kiertävää vartijaa

Noin 2 000 valvottavaa kohdetta eri puolilla Suomea, mutta ei yhtään omaa kiertävää vartijaa. Jyväskyläläinen turvallisuus- ja kiinteistövalvonnan yritys K2 Turvapalvelut on löytänyt kasvu-uran erilaisella toimintamallillaan.

– Yhdistämme modernin turvallisuustekniikan ja kiinteistöautomaation informaation 24/7 toimivaan palvelukeskukseen. Kaikki kenttätyö tehdään alihankintana, toimitusjohtaja Jukka Akselin kertoo.

Yrityksen tehtävät vaihtelevat hälytys- ja kameravalvonnasta kiinteistöautomaation etähallintaan ja asiakkaiden puheluihin vastaamiseen Jyväskylässä toimivassa keskuksessa.

Yhtiön suurin asiakas on kauppaketju Tokmanni, joka käyttää K2 Turvapalveluiden palvelukeskuksen valvomopalvelua sekä kiinteistön energiankäytön optimointia.

Toisen kauppaketjun myymälöissä tapahtuvia näpistyksiä puolestaan selvitellään K2:n valvomon ja kaupan omien vartijoiden yhteistyönä.

Jyväskylän ylioppilaskunnan JYY-Palvelujen keskitetty palvelukeskus toimii kokonaan K2:n vetovastuulla. Esimerkiksi ovenavaukset avaimensa unohtaneille hoituvat K2:n kautta, vaikka yhtiö ei itse avaakaan ovia.

K2 ostaa vartiointiliikkeiltä palveluja, mutta toimii yhteistyö myös toisin päin. Yhtiö myy valvomopalvelujaan vartiointiliikkeille.

Hankasalmella toimiva yksityinen lämpölaitos Kuuhankalämpö Oy teki kesällä K2 Turvapalvelujen kanssa yhteistyösopimuksen laitoksen kamera- ja kulunvalvonnasta sekä järjestelmien etähallinnasta ja asiakaspalvelun hoitamisesta.

– Suurissa lämpölaitoksissa on resursseja palkata väkeä valvomaan laitosta ja siellä tapahtuvaa liikennettä ympäri vuorokauden. Meillä ei ole samanlaisia resursseja. Aiemmin meillä oli 1–2 miestä hoitamassa laitosta, ja tiukan paikan tullen oli itse lähdettävä paikan päälle, kertoo Kuuhankalämpö Oy:n toimitusjohtaja Juha Lappalainen.

– Etäkäytöllä valvotaan laitoksen kokonaisautomatiikkaa ja varajärjestelmiä. Kun poikkeustilanteita ilmenee, palvelukeskuksemme saa hälytyksen ja ottaa järjestelmän etäkäyttöön. Paikan päällä ei tarvita henkilökuntaa jatkuvasti, sillä me valvomme tilannetta ja kutsumme tarvittaessa esimerkiksi huoltoyhtiön paikalle, Akselin kertoo.

Miten etäpalvelut riittävät käytännössä?

– Viime vuonna palvelupyynnöistä pystyttiin käsittelemään etänä 83 prosenttia ja vain 17 prosenttia on vaatinut paikalla käyntiä, Akselin kertoo.

K2 vastaanottaa lähes 7 000 palvelupyyntöä kuukaudessa.

Akselin esittelee tyytyväisenä tilastoa, jonka mukaan etähallinnassa olevien asiakkaiden energiankulutusta on pystytty vähentämään uusilla toimintatavoilla 20 prosenttia.

Jyväskyläläisyhtiö on palkannut tänä vuonna kaksi uutta työntekijää, mikä on nostanut yhtiön henkilöstömäärän 12:een. Akselinin mukaan tavoitteena on maltillinen kasvu.

– Näkymä on hyvä. Jos menestymme tarjouskilpailuissa hyvin, kasvu voi olla suurikin.

Yhtiön pääkilpailijat ovat suuria kansainvälisiä toimijoita.

Viime vuonna K2 Turvapalvelut teki kalliiden investointien takia isohkon tappion. Akselin arvioi, että tänä vuonna tulos nousee voitolliseksi.

– Kaikki uudet työpaikkamme syntyvät jatkossakin Jyväskylään, Akselin sanoo.