Jyväskyläläiselle EnerKeylle merkittävä sopimus Helenin kanssa – yritys viisinkertaisti liikevaihtonsa viime vuonna

Jyväskyläläinen energiajohtamisen asiantuntijayritys EnerKey ja energiayhtiö Helen ja ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on tulevaisuudessa tarjota Helenin yritysasiakkaille tehokkaat työkalut vastuulliseen energianhallintaan.

Yhteistyön ensimmäinen vaihe käynnistyy pilotointihankkeella, jonka tarkoituksena on löytää Helenin yritysasiakkaiden tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla palveleva energiaraportoinnin kokonaisuus.

– Tarpeet datan avulla tapahtuvaan energiankäytön ja ympäristövaikutusten seurantaan, raportointiin ja mittaamiseen ovat yritysasiakkaidemme keskuudessa jatkuvasti kasvamassa, yritysmyynnin päällikkö Jyrki Eurén Helenistä sanoo tiedotteessa.

EnerKey on pilvipohjainen energiatiedon ja -prosessien hallinnan SaaS-palvelu. SaaS on lyhenne sanoista Software as a Service. Palvelussa ohjelmistoja ei asenneta asiakkaan laitteistoihin, vaan ne toimivat yleensä palveluntarjoajan ylläpitämältä palvelimelta tietoverkon kautta.

EnerKeytä käyttää yli 300 organisaatiota ja sillä hallitaan 80 000 mittapisteen tuottamat kulutustiedot 15 000 kiinteistössä.

Viralliselta nimeltään EnerKey Enegia Solutions Oy:n asiakkaita ovat muun muassa Kesko, S-ryhmä, KEVA, Technopolis sekä yli 70 kuntaa ja kaupunkia.

– Helenin kanssa tehty sopimus on meille erittäin tärkeä, sillä se avaa meille pään energiayhtiöihin, EnerKeyn johtaja Jaakko Huhta sanoo.

Helen on Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö.

EnerKey Enegia Solutionsilla on noin 60 työntekijää, joista valtaosa Jyväskylässä.

Yhtiön liikevaihto viisinkertaistui viime vuonna, 1,2 miljoonasta kuuteen miljoonaan euroon. Yrityksen tulos oli noin miljoona euroa tappiolla.

Huhdan mukaan tappio johtui isoista investoinnista yhtiön tuotteeseen. Siitä on rakennettu uuden sukupolven SaaS-palvelua.

– Investointi alkaa olla tehty. Nyt olemme valmiita palvelemaan esimerkiksi energiayhtiökentässä uusia kumppaneita, hän kertoo.

Vastuulliseen energiankäytön lisäksi EnerKeyn tavoitteina on auttaa kumppaneitaan ja heidän asiakkaitaan ilmastovaikutusten vähentämisessä. Tähän kuuluu niin päästöjen, jätteiden kuin liikennepolttonesteiden käytön seuranta ja vähentäminen.