Jyväskyläläisen Admicomin ensimmäinen pörssivuosi meni loistavasti – henkilökunnassa on ainakin 17 osakemiljonääriä

Hotelli Versossa elettiin perjantaina historiallisia hetkiä. Vajaat vuosi sitten Helsingin pörssiin listautunut jyväskyläläinen Admicom julkisti siellä viime vuoden tuloksensa. Koskaan aiemmin mikään muu pörssiyhtiö ei ole kertonut tilinpäätöstietojaan näin aikaisin eli viikolla 2.

– Admicom tarjoaa asiakkailleen reaaliaikaista talouden oh­jausta. Niinpä meidän pitää pystyä näyttämään myös esimerkkiä tässä ­asiassa, toimitusjohtaja Antti Seppä perusteli.

Valtaosa tilaisuuden kuulijakunnasta oli yrityksen henkilökuntaa, joista monet ovat myös merkinneet yhtiön osakkeita. Omistajille toimitusjohtajan sanoma olikin mukavaa kuultavaa: viime vuosi oli yhtiölle erinomainen eikä osingoissakaan ole valittamista.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,48 euroa osakkeelle eli yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Siitä valtaosan kuittaavat Admicomissa työskentelevät ihmiset.

Yhtiön 20 suurimmasta osakkeenomistajasta 17 on yrityksen henkilökuntaa. Tällä top 20 -porukalla on 87,5 prosenttia kaikista osakkeista.

Ylivoimaisesti suurimman osakepotin omaa yrityksen perustaja Matti Häll, 70, joka omistaa 43,7 prosenttia osakkeista ja saa osinkoja yli miljoona euroa. Toimitusjohtaja Antti Seppä on toiseksi suurin omistaja 3,8 prosentin osuudella. Hänelle maksetaan osinkoja reilut 88 000 euroa.

Pörssin First North -listalla noteerattavan yhtiön osakekurssikin on kehittynyt erinomaisesti. Vajaa vuosi sitten yleisöannissa osakkeen hinta oli 9,80 ja henkilöstö­annissa 8,85 euroa. Perjantaina osakkeesta piti maksaa pörssissä reilut 24 euroa. Osakkeen arvo on siis lähes kolminkertaistunut henkilöstöannin tasosta.

Perjantain kurssilla Admicomin markkina-arvo oli yli 117 miljoonaa euroa. Matti Hällin osakepotin arvo on noussut jo vajaaseen 52 miljoonaan euroon ja Antti Sepän noin 4,5 miljoonaan. Kaikkien 17 Admicomin henkilökuntaan kuuluvan suuromistajan omistuksen arvo on yli miljoona euroa.

Admicom myy itse kehittämäänsä toiminnanohjausjärjestelmää yrityksille, joiden toimialana on talotekniikka, rakentaminen tai teollisuus. Pilvipohjaisten tietojärjestelmien kauppa on käynyt sangen hyvin, mikä näkyy ­yhtiön tulosluvuissa.

Viime vuoden liikevaihto oli 11,5 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 42 prosenttia edellisvuodesta. Liikevoittoa kertyi 4,3 miljoonaa euroa ja se kasvoi peräti 71 prosenttia. Liikevoittoprosentti oli huimat 42.

Tilikauden tulos kasvoi 69 prosenttia 3,3 miljoonaan euroon. Yhtiön omavaraisuusaste oli 82 prosenttia.

Admicomin henkilöstön määrä kasvoi viime vuonna 20:llä. Vuoden lopussa yrityksen palkka­listoilla oli 113 työntekijää, joista satakunta työskenteli Jyväskylässä.

– Uskoisin, että henkilöstön määrä kasvaa tänä vuonna suurin piirtein saman verran eli noin parillakymmenellä. Suurin tarve on taloushallinnon asiantuntijoista, Antti Seppä sanoo.

Hänen mukaansa Jyväskylä sopii hyvin Admicomin tapaisen yrityksen pääkonttorin sijaintipaikaksi.

– Aiomme pysyä tiukasti Jyväskylässä. Täällä on kyllä pieniä haasteita ammattitaitoisen henkilöstön löytämisessä, mutta onhan niitä muuallakin.

Huippusuhdanteessa pitkään porskuttanut rakennusala on hiljenemässä. Seppä uskoo, että se ei kuitenkaan vaikuta kovin paljoa Admicomiin.