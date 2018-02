Jyväskyläläiset yritykset voivat hakea yrityspalveluseteliä

Jyväskyläläiset pienet ja keskisuuret yritykset voivat hakea Jyväskylän kaupungilta yrityspalveluseteliä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Setelillä tuetaan ulkopuolisen asiantuntijan palveluiden ostoa pidempijänteiseen myynnin ja markkinoinnin kehitystyöhön. Tällä tavalla Jyväskylän kaupunki haluaa tukea pk-yritysten kasvua ja kehittämistä.

Hakuaikaa yrityspalvelusetelien hakemiseen on helmikuun loppuun ja se tehdään Cloudia-järjestelmän kautta.

Kevään 2018 aikana toteutettava työ on pilotti, jonka aikana seteleitä myönnetään 40– 50 hakijayritykselle. Setelit ovat suuruudeltaan 2 500 ja

5 000 euroa. Niissä on 20 prosentin omavastuu. Hyväksyttyjä palveluntuottajia on mukana noin 30.

Kokeilun kokonaisbudjetti on 150 000 euroa. Setelin myöntämisestä päättää Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö ja valinnat tehdään maaliskuun aikana.

– Seteli on herättänyt valtavasti kiinnostusta. Uskomme, että hakijoita tulee olemaan paljon ja kannustankin panostamaan hyviin hakemuksiin, kommentoi yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksiköstä.