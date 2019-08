Jyväskyläläislähtöinen Heli Puura SAK:n työehdot-osaston johtajaksi

Oikeustieteen kandidaatti Heli Puura on nimitetty SAK:n työehdot-osaston johtajaksi syyskuun alusta lukien. Hän siirtyy tehtävään Teollisuusliiton 2. varapuheenjohtajan paikalta.

Jyväskylästä kotoisin olevalla Puuralla on pitkä kokemus palkansaajaliikkeen edunvalvonnasta eri tehtävissä. SAK:laisen Team-liiton puheenjohtajana Puura toimi vuosina 2015–2017. Vuoden 2018 alusta hän on toiminut Teollisuusliiton 2. varapuheenjohtajana. SAK:n hallituksen jäsen Puura on ollut vuodesta 2015.

Hänellä on kokemusta myös kansainvälisestä edunvalvonnasta niin Euroopan tasolla kuin globaalisti muun muassa YK:n työjärjestön ILO:n ja teollisuusalojen kansainvälisen federaation kautta.

Työehdot-osasto vastaa SAK:ssa työlainsäädäntöön ja työehtoihin liittyvästä vaikuttamisesta ja valmistelusta sekä SAK:n kansainvälisestä vaikuttamisesta.

– Vaikka työmarkkinakeskusjärjestöjen rooli on murroksessa, se on edelleen keskeinen työlainsäädännön valmistelussa. Kolmikantaisesta lainvalmistelusta kannattaa pitää kiinni, sillä se antaa hyvän pohjan lainsäädännön tasapainoiseen kehittämiseen, Puura sanoo tiedotteessa.

Keskisuomalainen haastatteli Heli Puuraa toissa keväänä. Tuolloin hän kertoi, että lapsuuden ja nuoruuden Jyväskylästä jäi hyvät muistot.

– Vartuin Ruokkeella, jossa asuimme vanhempieni rakentamassa omakotitalossa. Koulua kävin Vesangassa, Palokassa ja Jyväskylän Lyseon lukiossa, Puura muisteli.

Nuorena Heli Puura oli innokas urheilija ja hän pelasi lentopalloa Jyväskylän Weikoissa.

– Jyväskylän monitoimitalolta 'Monnarilta' on paljon mukavia muistoja peleistä ja harjoituksista.

Lopulta ammattiin opiskelu vei Puuran pois Keski-Suomesta. Hän lähti Helsinkiin opiskelemaan oikeustieteitä ja jäi pääkaupunkiin pysyvästi.