Jyväskyläläislähtöinen trendimerkki on ehdolla uuden muotipalkinnon saajaksi: "Hyvä esimerkki rohkeasta tekemisen meiningistä"

Jyväskylässä alkumetrinsä ottanut vaatebrändi Billebeino on yksi niistä viidestä yrityksestä, jotka ovat ehdolla ensimmäisen Tekstiilin ja muodin palkinnon saajaksi. Kyseessä on uusi, 10 000 euron arvoinen tunnustuspalkinto, jonka eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) jakaa Tekstiilin ja muodin päivässä 28. marraskuuta.

Billebeinon takana on jyväskyläläislähtöinen yrittäjä Juhani Putkonen, joka on perustanut merkin yhdessä jääkiekkoilija Ville Leinon kanssa. Yritys on kasvanut nopeasti: liikevaihto oli vuonna 2016 noin 700 000 euroa ja vuotta myöhemmin jo 1,7 miljoonaa euroa.

– Tavoitteena meillä on ensi vuonna hakea kansainvälistymistä. Euroopan messuille lähdetään nyt ensin ja vähän haistellaan, että mikä toimisi missäkin päin maailmaa, Putkonen kertoi kesäkuussa Keskisuomalaisen haastattelussa.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tiedotteessa kerrotaan, että kaikkia viittä palkintoehdokasta yhdistää kasvun lisäksi kestävä kehitys.

– Billebeino on panostanut moderniin markkinointiviestintään ja löytänyt kohderyhmänsä nopeasti sosiaalisen median ja julkisuuden henkilöiden kautta. Lisäksi yritys käyttää tuotteissaan paljon kierrätysmateriaaleja, tiedotteessa perustellaan.

Billebeinon lisäksi Tekstiilin ja muodin palkinnon saajaksi ovat ehdolla uutta tekstiilikuitua kehittävä Infinited Fibre Company, lääkinnällisten painevaatteiden valmistaja Lymed, lasten ja naisten vaatteisiin keskittynyt Nosh sekä työvaateyritys Touchpoint.

Palkinnon saajaksi kerättiin ehdotuksia avoimella kyselyllä, ja ehdotuksia tuli 122, joiden joukosta viisi ehdokasta valittiin.

– On mielenkiintoista seurata, miten tekstiili- ja muotiala, yksi maailman suurimmista toimialoista, kiinnostaa ja innostaa taas myös Suomessa. Nämä yritykset ovat hyviä esimerkkejä uudenlaisista toimintatavoista ja rohkeasta tekemisen meiningistä, Aalto-yliopiston professori, palkinnon tuomariston jäsen Pirjo Kääriäinen sanoo.

Tekstiili- ja muotiala on alkanut kiinnostaa myös sijoittajia aiempaa enemmän, kertoo Grannenfelt Finance Oy:n osakas Jaakko Salminen, joka tuo tuomaristoon sijoittajan näkökulmaa.

– Koko tekstiilialan suurin haaste ja samalla tilaisuus on ekologisuus. Kestävän kehityksen periaatteiden täytyy mennä läpi koko tuotantoketjun, mikä näkyy selvästi myös viidessä ehdokkaassa, Salminen sanoo.