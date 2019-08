Jyväskyläläisyrittäjä perusti kilpailijan Pizza-onlinelle ja Woltille: "Uskon, että moni ravintola vaihtaa välityspalveluaan"

Jyväskyläläinen yrittäjä Shahin Hassani on perustanut VertaaRuoka.fi-ruokatilauspalvelun lisätäkseen reilun pelin henkeä ravintola-alalle. Tilausjärjestelmä on ollut kokeiluvaiheessa jo kolme vuotta, mutta nyt se on käynnistetty kunnolla.

– Idea lähti siitä, kun aloin miettiä, mitä voisi parantaa tilaus- ja lähettipalveluissa. Keksin niin monta asiaa, että tämä oli pakko toteuttaa.

Tärkeimmät asiat ovat, että ruokakuljettajien tulee saada asianmukainen palkka työstään ja ravintoloitsijoille pitää jäädä palvelun hyödyntämisestä rahaa kassaan.

Ylen selvityksen mukaan esimerkiksi Pizza-onlinen premium-maksun hinnaksi yrittäjälle tulee 500 euroa kuukaudessa. Yritys myös perii jokaisesta myydystä pizzasta 12–18 prosentin välityspalkkion. Tämä on samaa luokkaa kuin yrittäjien maksama arvonlisävero, joka on 14 prosenttia.

Lisäksi esimerkiksi Palvelualojen ammattiliitto (PAM) kertoo, että Foodora sekä Wolt ovat molemmat pienentäneet lähettiensä tuntipalkkioita, mutta maksavat enemmän provisiota.

– Ruokaa kuljettavien ihmisten tulee saada riittävän suuri ja varma palkka, eikä elättää itseään pelkällä provisiolla. Kuljetuksia hoidetaan myös taksien avulla, sanoo ruokakuljetuksista Keski-Suomessa vastaavan VertaaTassu Oy:n yrittäjä Jouni Hytönen.

Hassani on itsevarma sekä konseptin toimivuudesta että keskisuomalaisten ravintoloitsijoiden osallistumisesta. Hän myös uskoo, että moni ravintola olisi valmis luopumaan jostain toisesta välityspalvelusta.

– Useat yrittäjät ovat kiinnostuneita tarjoamastani sopimuksesta, sillä ruoka-annoksista ei oteta välityspalkkioita, vaan toiminta perustuu jäsenmaksuun.

Hassanin mukaan Keski-Suomessa eräs iso toimija on kiinnostunut palveluun liittymisestä, mutta hän ei vielä voi paljastaa yhtiön nimeä. Kunhan järjestelmä saadaan ensin toimimaan Keski-Suomessa, on tarkoituksena laajentaa muuallekin.

Hassani kertoo tuntevansa ­alueen ravintolayrittäjät hyvin, mutta hankalin osuus onkin saada kuluttajat löytämään palvelu.

Jyväskylän Kauppakadulla olevan kiinalaisen ravintolan Hualongin yrittäjä Qiongge Tai taputtaa Hassania olalle ja toteaa:

– Tässä on reilu mies.

Mitä kuluttajalle sitten on tarjolla sovelluksessa? Muun muassa tietoturvaan, tilausjärjestelyihin ja lisäetuihin on panostettu.

Käyttäjältä esimerkiksi vaaditaan henkilötietojensa varmistamista, jotta voitaisiin välttyä väärinkäytöksiltä.

Lisäksi yritykset ja porukat voivat tilata annoksia useasta eri ravintolasta samaan kuljetukseen.

– Kaikki eivät halua samalla kertaa samantyylistä ruokaa, mutta tällä tavalla voi kerralla tilata ruokaa useammasta ravintolasta.

Tilauspalvelusta löytyy myös Annospassi, joka toimii varsin samalla tavalla kuin muiden vastaavien sovellusten bonusjärjestelmät.

– Ostamalla ruokaa saat etuja juuri kyseiseen ravintolaan ja ravintolan annospassiin leimoja ostoksista, mutta palvelu antaa lisäksi tilauksista pisteitä. Niitä keräämällä asiakas voi saada mihin tahansa ravintolaan käytettävän kupongin, Hassani selventää.

Monella ravintolalla on sovellus­alustalla tarjouksessa myös lounasetuja sekä vaihtuvia tarjouksia, joita ei saa mistään muualta. Lisäksi yritys kuljettaa ruoka-annokset jopa 15 kilometrin päähän.