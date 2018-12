Jyväskylän Forumiin avatun joulukaupan nuoret yrittäjät tienaavat elantonsa kausimyymälöillä

Liikeidea on seuraavanlainen.

Otetaan jälleenmyytäväksi tarkoin valittuja kotimaisia designmerkkejä, jotka on tuotettu vastuullisesti. Ei perusteta omaa ympärivuotista kivijalkamyymälää tai verkkokauppaa, vaan luotetaan pelkästään kausimyymälöihin. Niitä on avattu marras–joulukuuksi kaksi: Jyväskylän Forumiin ja Kuopion Matkukseen.

Lisämyyntiä saadaan tapahtumista.

Erikoistarjouspäivä Black Fridayn sijaan vietetään Happy Fridayta, jonka myynnistä 10 prosenttia annetaan hyväntekeväisyyteen Hope ry:n kautta.

Näin toimii Designkaverit Oy, jonka jyväskyläläiset Essi Järviö, 25, Ella Hurskainen, 23, ja Stiina Lampinen, 27, perustivat kesäkuussa.

Liikeidea kuulostaa kiinnostavalta, mutta pakko kysyä: riittääkö pelkkä kausimyynti tarjoamaan elannon kolmelle yrittäjälle koko vuodeksi?

– Kyllä näin olisi tarkoitus, yrittäjät sanovat ja kaivavat vikkelästi älypuhelimensa esille.

– Haluatko Kuopion vai Jyväskylän myyntiluvut? Huomioidaanko tuottajien osallistumismaksut vai pelkkä myyntiprovisio?

Hetken pläräyksen jälkeen Järviö vastaa:

– Meidän osuutemme tämän joulusesongin myynnistä on noin 110 000 euroa. Se sisältää osallistumismaksut ja tuotteiden myyntiprovisiot sekä Kuopiosta että Jyväskylästä.

– Kyllä tämä on mennyt jopa odotettua paremmin, Lampinen sanoo.

Vaikka Designkaverit on vasta puolivuotias yritys, idea syntyi jo vuonna 2015, kun kaverukset perustivat joulun alla opintoihinsa liittyen Ekoteko-kausimyymälän Jyväskylän Torikeskukseen.

– Se oli pieni ja aika kämäinen, mutta saimme tosi hyvää palautetta. Hurskainen kertoo.

Kolmikko valmistui viime jouluna Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiasta, ja kesäkuussa tuli osakeyhtiön perustamisen aika.

– Ajattelimme, että nyt tehdään vähän isommin ja paremmin, Hurskainen sanoo.

Elo–syyskuussa Designkaverit piti kahta Iloista lastenvaatekauppaa: Jyväskylässä 1,5 kuukautta, Kuopiossa kaksi viikkoa. Lokakuussa tuli Iloisen kangaskaupan vuoro, ja marraskuun puolenvälin jälkeen avattiin Iloiset joulukaupat. Keväällä ennen juhlasesongin alkamista on tarkoitus avata Iloinen lahjakauppa.

Valikoima muodostuu isoista merkeistä, jotka toimivat tuttuina vetonaulatuotteina, sekä pienemmistä merkeistä, joille Designkaverit haluaa tarjota näkyvyyttä. Forumin Iloisessa joulukaupassa on myynnissä tunnetuista merkeistä muun muassa YO ZENin koruja ja Kaiko Clothingin vaatteita. Pienemmistä merkeistä tarjolla on esimerkiksi jämsäläisen Toffee Tuvan makeisia ja jyväskyläläisen Marjaana Niskasen kodintuotteita.

Yrittäjät luottavat kausimyyntiin niin vankasti, etteivät aio jatkossakaan perustaa ympärivuotista kivijalkamyymälää.

– Sesonkeihin on koitettu iskeä sen takia, että silloin ihmiset ovat liikkeellä. Ja kun he muutenkin ovat jo ostamassa, he voivat yhtä hyvin ostaa meiltä, Järviö sanoo.

Kysyntää on riittänyt paitsi ostajien myös myyjien suunnasta.

– Kotimaisia designmerkkejä tulee jatkuvasti lisää, joten tarjonta kasvaa koko ajan. Meille olisi paljon enemmän tulijoita kuin mahtuu. Koko ajan tulee nytkin kyselyitä, Järviö sanoo.

Ensi vuonna Designkaverit aikoo laajentaa kahdelle uudelle paikkakunnalle. Harkinnassa ovat olleet ainakin Oulu ja Rovaniemi.