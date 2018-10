Jyväskylän Kankaalle rakennetaan seitsemänkerroksinen toimistotalo vanhan paperitehtaan kylkeen – kolme isoa vuokralaista julkistettiin

Jyväskylän Kankaan paperitehtaan kylkeen rakennetaan seitsemänkerroksinen toimistotalo. Kankaan Arkiksi nimetty rakennus on Jyväskylän seudun kuntien kiinteistöyhtiön Jykian ja rakennusliike YIT:n yhteishanke.

Rakentamisen on tarkoitus alkaa alkuvuodesta 2019, ja rakennus valmistuu keväällä 2020.

– Esisopimukset on allekirjoitettu ankkuriyritysten kanssa ja nyt on aika lyödä kuokka maahan, kertoo Jykian toimitusjohtaja Seija Takanen.

Hänen mukaansa kiinnostus Kankaan Arkkia kohtaan on hieman yllättänyt.

– Jyväskylässä on jonkin verran vapaata toimistotilaa, mutta Kankaan mahtava sijainti ja alueen ainutlaatuisuus kiinnostavat.

Takanen uskoo, että uusinta tekniikka hyödyntävä toimitila suojellun vanhan paperitehtaan kyljessä on yritykselle hieno käyntikortti.

Tiloista lähes 80 prosenttia on vuokrattu. Kankaan Arkkiin ovat muuttamassa talous- ja palkkahallintopalvelujen tarjoaja Accountor, Suomen suurin rakennusyhtiö YIT ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottava Monetra Keski-Suomi Oy.

– Accountor saa Kankaan Arkkiin yritykselle räätälöidyt tilat ja kaikki 90 ammattilaistamme Jyväskylässä pääsevät työskentelemään saman katon alle. Olemme mukana suunnittelussa ja pystymme vaikuttamaan ratkaisuihin, johtaja Jouko Haapamäki sanoo tiedotteessa.

– Uudenlainen toimistorakennus houkuttelee yrityksiä sijoittumaan Jyväskylään ja näin toteutamme omistajan Jykialle asettamaa roolia. Esimerkiksi Monetra on laajentamassa toimintaansa Jyväskylässä sijoittumalla Kankaan Arkkiin, Takanen kertoo.

Kankaan Arkkiin sijoittuu myös ravintola, joka palvelee kaikkia kaupunkilaisia. Neuvottelutiloja vuokrataan myös ulkopuolisille.

Jykia ja YIT ovat valmistelleet rakennushanketta ensimmäisessä yhteisessä projektissaan.

– Jykia on ollut palvelukonseptin suunnittelun lisäksi vastuussa neuvotteluista ja sopimuksien teosta vuokralaisten kanssa. YIT vastaa suunnittelusta sekä rakennuttamisesta ja rakentaa kohteen. YIT:llä on vahva asema Kankaan alueen asuntorakentajana ja nyt on hienoa saada myös toimitilarakentaminen käyntiin, YIT:n aluejohtaja Mikko Räty sanoo.

Kankaan alueelle rakennetaan pian kahta isoa toimistotaloa yhtä aikaa.

Rakennusliike Peab kertoi pari kuukautta sitten, että se rakentaa 10 660 kerrosneliön toimistotalon Jyväskylän Kankaan alueelle. Paperitehtaankatu 9:ään nousevan kiinteistön vuokralaisiksi tulevat Landis+Gyr, Jyväskylän Energia ja Peabin Jyväskylän toimisto. Yhteensä toimitiloihin muuttaa noin 550 ihmistä.

Rakennuksen on määrä valmistua maaliskuussa 2020.