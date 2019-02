Jyväskylän Keljonkankaan teollisuuskalustetehdas saa uudet omistajat – pääomasijoittaja myy Trestonin

Teollisuuskalusteita valmistava Treston Group Oy siirtyy yksityissijoittajien omistukseen pääomasijoittaja Sentica Partners Oy:n myydessä enemmistöosuutensa. Merkittävä osa vanhoista yksityisomistajista jatkaa ja kasvattaa osuuksiaan. Sen lisäksi mukaan tulee uusia sijoittajia mukaanlukien yrityksen toimiva johto.

Trestonilla on tehtaat Jyväskylän Keljonkankaalla ja Turussa. Jyväskylässä yhtiö on keskittynyt metalliosien tuotantoon, Turussa on kokoonpano ja logistikka.

Yhtiö työllistää 280 henkeä, joista noin 80 Jyväskylässä. Tytäryhtiöt toimivat Saksassa, Ranskassa, Englannissa, Ruotsissa, USA:ssa ja Venäjällä. Lisäksi Trestonilla on jakelijaverkko yli 30 maassa.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 44 miljoonaa euroa. Se kasvoi kuusi prosenttia.

– Liikevaihto on kasvanut neljä vuotta peräkkäin ja kannattavuus on saatu hyvälle tasolle, toimitusjohtaja Esa Siljander kertoo.

Trestonin kalusteratkaisuja käytetään erilaisissa kohteissa elektroniikka-, konepaja- ja luxus-tuotteiden kokoonpanosta laadunvarmistukseen sekä logistiikka- ja pakkaussovelluksiin. Asiakaskuntaan kuuluu niin pieniä teollisuusyrityksiä kuin maailmankuuluja brändejä kuten Louis Vuitton, Sennheiser ja Texas Instruments.

Treston valmistaa Sovella-tuotemerkillä säilytysratkaisuja myös koteihin ja julkisiin tiloihin.

Treston tuli Jyväskylään vuonna 2011, kun se osti Sovella Oy:n.

Sovellan tarina alkoi 1950-luvulla, kun muutama Valmetin entisen tykkitehtaan työnjohtaja päätti perustaa yrityksen, jossa he hankkivat sivutuloja pienillä valutöillä. Kun Valmet ei katsonut asiaa hyvällä, työnjohtajat myivät yrityksen jyväskyläläiselle Kaarenojan perheelle, jonka omakotitalon kellarissa Pikval Oy sittemmin toimi.

Vuonna 1973 Pikval Oy siirtyi Oy G.W. Sohlberg Ab:n omistukseen. Pikvalin nimi muuttui omistajien vaihtuessa GWS:n kalusteteollisuusyksiköksi. GWS Systemsiksi nimetty teollisuuskalusteyksikkö alkoi suunnitella ja valmistaa ergonomisia teollisuuskalusteita.

Vuonna 2004 toimiva johto osti 80 prosenttia GWS Systemsistä ja vuonna 2005 loppuosan.

Sovella-nimen yhtiö otti käyttöön syksyllä 2007.