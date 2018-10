Jyväskylän Liikenteen omistava Koiviston Auto -konserni osti OnniBusin – euron hinnat pysyvät, lupaa toimitusjohtaja

Suomen suurin linja-autokonserni Koiviston Auto on ostanut kaukoliikenteeseen erikoistuneen OnniBus.com Oy:n, kertoo Onnibusin omistava perhesijoitusyhtiö Souter Investments. Koko toimialaa muuttaneen OnniBus.comin perustivat suomalaiset yrittäjät Lauri Helke, Petteri Rantala ja Pekka Möttö vuonna 2012.

Toimitusjohtaja Helke sanoo, että asiakkaan näkökulmasta Onnibusin kaukobussitoiminta ei muutu.

– Tavaramerkkinämme oleva "liput alkaen 1 euro" -hinnoittelu jatkuu, hän lupaa tiedotteessa.

– Kasvutarinamme jatkuu osana Koiviston Auto -konsernia, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kehittää uusia liiketoimintaideoita ja kasvattaa verkostoa.

Onnibusin tuoreimpia liiketoimintakokeiluita on ollut myyntitarjoilu Helsingin ja Jyväskylän välisellä reitillä.

Koiviston Auto -konserni on Suomen suurin linja-autoyhtiö, jonka liikevaihto on 169 miljoonaa euroa ja jolla on 2 100 työntekijää. Konserni omistaa myös muun muassa Jyväskylän Liikenteen ja Helsingin Bussiliikenteen, ja konsernin liikevaihdosta suurin osa tulee kaupunkiseutujen kilpailutetusta sopimusliikenteestä.

OnniBus.com on puolestaan kaukoliikenteeseen erikoistunut linja-autoyhtiö, jolla on 180 lähtöä päivässä. Jyväskylä kuuluu sen pääliikennöintikaupunkeihin. Yhtiö tunnetaan punaisista kaksikerroksisista busseistaan.

Souter Investments on brittiläisen Sir Brian Souterin perhesijoitusyhtiö.