Jyväskylän Lutakko hirvitti ensin rakentajaakin, mutta siitä tuli haluttu alue – Eläköityvä YIT:n päällikkö kertoo Jyväskylän kehityksestä ja varoittaa Kankaan alueesta

Kun rakennusliike YIT:n laskentapäällikkönä työskennellyt Mikko Räty katseli vuonna 1994 Jyväskylän Lutakon vaneritehtaan ja sahan aluetta, hänen odotuksensa eivät olleet korkealla.

– Alue suorastaan hirvitti. Ajattelin, ettei täällä voi onnistua, elokuun alussa eläköityvä YIT:n yksikönjohtaja kertoo.

Nyt tiedämme, että Lutakossa on käynyt lopulta hyvin. Asunnot kuuluvat Jyväskylän halutuimpiin, ja alue on pian valmis – Lutakon 70 kerrostalotontista vain neljä on vielä rakentamatta.

Lutakkoa ei todellakaan ole rakennettu kerralla, sillä asuntojen rakentaminen alkoi jo vuonna 1995. Räty korostaakin rakentamisen pitkäjänteisyyttä.

– Jyväskylässä on nytkin useita hyviä aihioita, mutta aikajänne on arvoitus.

Räty viittaa Eteläportin, Hippoksen, Kankaan ja Kukkulan eli Keskussairaalanmäen rakentamiseen.

– Jyväskylässä pitää ymmärtää, että isot kohteet vievät aikansa.

Räty on kohtelias ja sanoissaan varovainen, mutta puheesta voi erottaa pientä kritiikkiä Jyväskylän kaupunkia kohtaan.

Kankaan aluetta rakennetaan eri pelisäännöin kuin Lutakkoa, jossa YIT:n, Skanskan ja UPM:n omistama rakennuttajayhtiö Jyväs-Helmi on omistanut kaikki tontit. Kankaalla kaupunki puolestaan käytti etuosto-oikeuttaan ja se omistaa siellä tontit.

– Jyväskylä koeponnistaa malliaan Kankaalla. Sillä on suuri valta ja vastuu. Kangas ei itsessään ole hunajapesä. Alueen pitää olla niin houkutteleva, että sinne ei tarvitse laittaa veroeuroja, hän sanoo.

Räty haluaa pitää kiinni alueen tasapainosta, jossa omistusasuntoja ja tuettua tuotantoa rakennetaan sopivassa suhteessa.

– Uudella alueella pitää alussa seurata tasapainoa tarkasti, ettei alue leimaudu. Lutakko olisi saatu rakennettua selvästi nopeammin, jos Jyväs-Helmi ei olisi kieltäytynyt myymästä tontteja vuokrataloyhtiöille, hän sanoo.

– Lutakko on ollut iso onnistuminen siinäkin, että alueen viidestä asemakaavasta ei tehty yhtäkään valitusta.

Jyväskylässä myöskään rakennusliikkeet eivät ole kampittaneet toistensa hankkeita.

Asuntojen rakentamisessa toimii Rädyn mielestä selkeä kolmijako.

– Kaupunki luo edellytykset, rakentaja ottaa riskin ja asunnonostaja maksaa, hän luettelee.

Räty sanoo suoraan, että uudet kerrostaloasunnot maksavat liikaa, minkä takia harvoilla on mahdollisuus ostaa isoja asuntoja. Tämä näkyy Lutakon ja Kankaan alueilla siinä, ettei niissä juuri asu lapsiperheitä.

– Hinnoille on aika vähän tehtävissä, sillä 40 prosenttia asunnon hinnasta on erilaisia veroja, Räty harmittelee.

Mutta niille, jotka ostivat Lutakosta vuonna 1998 asunnon 9 200 markan eli nykyrahassa runsaan 1 500 euron neliöhintaan, asunto Lutakosta on ollut myös erittäin onnistunut sijoitus. Asunnon arvo on enemmän kuin tuplaantunut.

Räty on ollut Jyväskylässä mukana yli sadan kerrostalon ja 4 500 asunnon rakentamisessa. YIT on ollut pitkään iso asuntojen rakentaja Jyväskylässä. Yksi syy tähän on, että Suomen suurin rakennusliike on pitänyt tuntosarvet herkkinä ison alueyksikkönsä ansiosta.

– Kyllä reagointiherkkyys on parempi, kun tuntee alueen historian ja asuu paikkakunnalla, sanoo Räty.

– Yhtiössä on luotettu sanaan, kun olen esittänyt, että näin monta miljoonaa pantaisiin kuhunkin rakennushankkeeseen kiinni, hän kiittelee.

Rakennusalan työt jatkuvat omassa konsulttiyrityksessä

Meno rakennusalalla on muuttunut melkoisesti runsaassa 30 vuodessa. Kun Mikko Räty oli ensimmäisessä vakituisessa työpaikassaan rakennusliike Nopassa Tampereella, työmaalla ei paljon kustannuksia seurattu.

– Silloin tehtiin vaan, mutta nyt kustannuksia verrataan päivätasolla, hän kertoo.

– Yksikönjohtajana työ on ollut kuin 400 metrin juoksua, mutta aina kun kierros tulee täyteen, alkaa uusi kierros, toteaa Räty ilman minkäänlaista harmittelua nykytilanteesta.

Samalla yksikön vetäjän pitää pystyä katsomaan useita vuosia eteenpäin. Räty viittaa siihen, että rakennusliikkeessä on valmistauduttava pitkän ajan päässäkin siintävään hankkeisiin.

– Onneksi on hyvä henkilöstö. Olen aina halunnut ympärilleni itseäni pätevämpiä ihmisiä.

Omasta henkilöstöstä tulee myös Rädyn seuraaja yksikönjohtajaksi, Marjaana Nissilä-Ryytty, joka siirtyy elokuun alussa tuotantopäällikön paikalta virallisesti uuteen tehtävään. Käytännössä hän ja Räty ovat tehneet yksikönjohtajan töitä yhdessä puoli vuotta. Kumpikin kiittelee sitä, että vaihdos on tehty suunnitelmallisesti.

– Mikko on vain kiihdyttänyt tahtiaan loppuvaiheessa. Minulla on ollut tarpeeksi aikaa rakentaa uutta organisaatiota syksyä varten, Nissilä-Ryytty sanoo.

– Olen sanonut, että eläkkeelle siirtymiseni jälkeen minulle voi soittaa kerran päivässä, Räty vitsailee.

Nissilä-Ryytyllä on pitkä, 16 vuoden ura YIT:ssä, ensin yhdeksän vuotta pääkaupunkiseudulla ja sen jälkeen seitsemän vuotta Jyväskylässä.

Mutta ei Mikko Räty rakennusalaa jätä syksylläkään.

– Tarkoitukseni on perustaa rakennusalan konsulttiyritys. Haluan jakaa kokemustani.

Myös yhtiöiden hallitustyöskentely kiinnostaa Rätyä. Hän suoritti viime vuonna kauppakamarin HHJ- eli hyväksytty hallitusjäsen -koulutuksen.

Kotitila Jyväskylän Taka-Keljossa ja mökki Kuhmoisissa pitävät huolen siitä, että tekemistä riittää konsulttitöiden ohellakin.

– Varmaankin Valtran ratissa tulee vietettyä aiempaa enemmän aikaa.

Myös kalastus ja metsästys houkuttavat.

– Jospa ehtisin jatkossa myös jahtiin mukaan.